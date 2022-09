Toni Nadal no puede ocultar que apoyará a Ruud en la final contra Alcaraz

Toni Nadal, ex entrenador de Rafa Nadal y tío del veintidós veces campeón de Grand Slam, habló en la previa de la gran final del US Open que se disputará este domingo en Nueva York. Toni, actual director de la Rafa Nadal Academy de Manacor donde entrena el propio Casper Ruud, no pudo evitar reconocer que apoyará al noruego frente a Carlos Alcaraz.

«El partido será difícil para nuestro jugador Casper Ruud. Enfrente va a tener a un jugador en un gran estado de forma, pero yo confío en Casper porque tiene las armas para poder derrotar a Carlos», dijo el tío de Rafa Nadal sobre el envite.

En el mundo del tenis, la experiencia es un pequeño punto a favor, y Casper Ruud juega con ligera ventaja respecto al español ya que el noruego ya sabe lo que es disputar una final de Grand Slam. Lo hizo este mismo año frente a Rafa Nadal en la final de Roland Garros, donde no pudo hacer nada tras ser arrollado por el tenista español en tres sets.

Tanto Alcaraz como Ruud se enfrentan con la historia. El primero, por el simple hecho de ser el tenista más joven en la historia en convertirse en número uno del ranking mundial y, por supuesto, por ganar su primer Grand Slam con tan solo 19 años. Respecto al noruego, también lograría su primer ‘major’ y sería por primera vez en su carrera número uno del mundo. Ambos tienen por delante la oportunidad de sus vidas, por lo que lucharán hasta la última gota de sudor por alzarse con el último gran torneo del año.

El entrenador balear, en unas declaraciones para el diario MARCA, habló sobre la confianza que tiene en el que noruego salga victorioso al tener una ligera ventaja en cuanto a experiencia se refiere: «El hecho de que Ruud tiene la experiencia de haber jugado una final de ‘Grand Slam’ en Roland Garros. Hoy será un partido diferente. Los dos se juegan mucho, no sólo la posibilidad de ganar su primer trofeo de ‘Grand Slam’ sino encima pueden convertirse en números uno».