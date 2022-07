«Todos vamos a morir y mi fecha se acerca, lo haré muy pronto»

Mike Tyson nunca deja indiferente a nadie cuando habla, pero ahora lo que ha hecho es preocupar a todos sus fans y a los aficionados al deporte en general. El boxeador ha tratado el tema de la muerte en el último capítulo de su podcast, cuyo invitado especial ha sido el terapeuta Sean McFarland, especializado en traumas y adicciones.

Y el púgil advierte que le queda poca vida, o al menos eso cree él: “Todos vamos a morir algún día, por supuesto. Cuando me miro en el espejo, veo esos pequeños puntos en mi cara, digo: ‘Guau. Eso significa que mi fecha de vencimiento se acerca, muy pronto’». Tyson preocupa a todos con sus palabras, aunque teniendo en cuenta cómo es el boxeador hay que poner en tela de juicio todo lo que diga.

El deportista también trató con total sinceridad en su podcast el tema del dinero: “El dinero no significa nada para mí. Quienes piensan que el dinero les puede hacer felices es que nunca lo han tenido. Crees que no puede pasar nada. No crees que los bancos puedan colapsar. Crees que eres invencible cuando tienes mucho dinero, lo cual no es cierto. Por eso siempre digo que el dinero es una falsa sensación de seguridad”.

“¿Qué es la seguridad?”No lo sé. Cuando pones dinero en tu banco y recibes un cheque cada semana y puedes vivir el resto de tu vida, ¿es eso seguridad? ¿Eso significa que no vas a coger una enfermedad, que no te puede atropellar un coche? ¿Puede el dinero protegerte de eso?”, zanjaba Tyson, que volvía a dejar caer que sufre problemas graves de salud.