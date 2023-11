Todos los datos de la espectacular ‘foto finish’ de Fernando Alonso y Checo Pérez en Brasil

El pasado domingo se vivió historia de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil. La resistencia de Fernando Alonso ante Checo Pérez se convirtió en un adelantamiento del mexicano en la penúltima vuelta y una venganza que acabó en podio del de Aston Martin en la última. Pero no menos espectacular fue ver cómo ambos pilotos cruzaban la meta totalmente emparejados.

La ventaja fue mínima para el asturiano, de 0,053 segundos exactamente, lo que le hizo llevarse el podio por el pelo de una gamba. Después de 16 vueltas defendiéndose de una forma pocas veces vista, Fernando Alonso consiguió imponerse a Checo Pérez, quien, recordemos, llevaba el mejor coche del Mundial.

Pocos pilotos, por no decir ninguno, han logrado esta hazaña en 2023. Siempre que un Red Bull acecha por el retrovisor es garantía de adelantamiento sin mucha oposición posible. Sin embargo, Fernando Alonso tenía todo bajo control en Interlagos y, pese a darlo por perdido cuando fue adelantado, se la devolvió a Checo Pérez en la última vuelta para acabar mano a mano en una foto finish histórica.

Insane how close this was 😵#F1 @alo_oficial @SChecoPerez (🎥 Daniel Tyman/@elmejordelresto) pic.twitter.com/12TwhXj0Qj

— Formula 1 (@F1) November 5, 2023