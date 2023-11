Locura total: así narró Lobato el histórico podio de Fernando Alonso en Brasil

Antonio Lobato se volvió completamente loco con el podio de Fernando Alonso en el Gran Premio de Brasil. La «defensa numantina» durante 16 vueltas del piloto de Aston Martin contra todo un Red Bull, el de Checo Pérez, dejó boquiabiertos a todos los aficionados del mundo de la Fórmula 1 y más aún aquellos que lo vivieron con la espectacular narración del legendario periodista ovetense.

La resistencia del asturiano no sólo destacó por frenar al mejor coche que existe actualmente en el Mundial, sino también por saber reponerse en tiempo récord de un adelantamiento en la penúltima vuelta de Checo. En ese momento todo el mundo vio por perdido el podio, incluso el propio Alonso, por eso la narración de Lobato adquirió tintes aún más épicos.

UNA NARRACIÓN INOLVIDABLE PARA UNA DEFENSA LEGENDARIA DE FERNANDO ALONSO ¡Qué forma de vivirlo y hacer vibrar a todo un país! 🙌🔥 @alobatof1 @tonicuque @PedrodelaRosa1 pic.twitter.com/1lyFxPI8Vi — DAZN España (@DAZN_ES) November 5, 2023

«Está cerquísima. Vamos a ver cómo ataca Fernando, qué se inventa Checo. Se prepara, se prepara. Va por fuera, va por fuera. ¡Fernando por fuera, Fernando por fuera! ¡Madre mía, madre mía lo que acaba de hacer! ¡Increíble Magic Alonso de nuevo!». Así fue la inolvidable narración del brutal adelantamiento de su compatriota.

El podio de Alonso emociona a Lobato

Lobato también fue preguntado por el famoso suflé en el plató de DAZN, a lo que respondió que se ha transformado en un pastel directamente. Pero también pronunció un emotivo discurso en el que se acordó del pasado de Alonso. «En Imola es muy complicado adelantar, pero aquí sí. Un Aston Martín no es un Red Bull y tenía DRS y Checo no es manco, pero no ha podido. Es para ponerlo en las escuelas de karting, no sólo para los que quieren ser pilotos, para los que luchan por cualquier cosa», dijo.

«Esto es un regalo. Es mejor que una serie, es bueno para el espectáculo y para convencer a la gente que este deporte es maravilloso. Es un ejemplo de fiereza y capacidad de lucha de los dos, de Checo y de Fernando. Uno atacando desde el primer minuto hasta el último y el otro defendiendo con todo lo que tenía a su alrededor», añadió.

Además, animó a ver la Fórmula 1 más a menudo a aquellos que reniegan de ella: «Se hablará de esta carrera durante mucho tiempo. Habrá gente que no ve la Fórmula 1, que con ver un resumen se convencerán de que merece la pena».

«La desesperación de Checo era no encontrar una grieta. Otro piloto habría aflojado los brazos, después de esa defensa numantina durante 30 vueltas, pero Fernando ha luchado para recuperar la posición y después ha tenido que aguantar. Ha sido bestial», proseguía en su emocionante discurso.

«Era imposible aguantar hasta ahí y era muy complicado volverle a ganar la posición. Checo ha sido noble y limpio. Cualquier otro habría hecho lo imposible para que no pasara. Ellos dos saben hacer esto sin chocar. La batalla ha sido espectacular y el espíritu de competidores y su talante», concluyó Lobato alabando la deportividad de Pérez en el último podio de Alonso.