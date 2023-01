Toda Australia clama contra Kyrgios por su último cruce de cables

Comienza una nueva temporada en el tenis, pero Nick Kyrgios sigue haciendo de las suyas. El australiano, que estaba llamado a jugar con su país en la United Cup, dejó tirado a sus compañeros, a su entrenador y a su afición. Y es que el tenista de Canberra no mantiene una buena relación con Lleyton Hewitt, seleccionador del combinado australiano. Esta es una de las razones por las que el finalista de la última edición de Wimbledon decidió ausentarse una vez más en este torneo de exhibición que se juega en categoría mixta en las ciudades de Perth, Brisbane y Sidney desde el 29 de diciembre al 8 de enero.

Kyrgios ya alegó una lesión en el tobillo el día antes del debut de Australia ante Gran Bretaña para no jugar y ahora, en un partido en el que debería jugar ante Rafa Nadal este mismo lunes, tampoco lo hará sin haber dado ninguna explicación. Por ello, será Alex de Miñaur el encargado de enfrentarse al tenista balear. El país oceánico es el único que mantiene el mismo seleccionador que con el equipo de la Copa Davis, torneo el cual Nick también se ausentó en la fase final de Málaga a finales del pasado mes de noviembre.

«La decisión de no jugar afectó a todo el equipo, empezando por De Miñaur que tuvo que jugar con Cameron Norrie cuando no estaba previsto que lo hiciera. La comunicación se mejora cuando respondes y él hace tiempo que no lo hace», comentaba Hewitt ante esta situación.

En cambio, Kyrgios sí estuvo presente en las exhibiciones que se realizaron en el mes de diciembre en Arabia Saudí y Dubai: «Prefiero jugar exhibiciones que me pagan mejor y que me permiten estar con mi novia», declaraba el rebelde jugador de 27 años. Ahora, el tenista australiano ha recibido una multitud de críticas en su propio país y él no ha dudado en defenderse en redes sociales declarando ser «el número uno en Netflix».