Kyrgios vuelve a atacar a Roland Garros pero asegura que lo jugará… ¡por su novia!

Sólo alguien como Nick Kyrgios puede atreverse a menospreciar de manera exagerada a un torneo como Roland Garros y acto seguido decir que lo jugará en su próxima edición, alegando, por supuesto, un motivo absolutamente surrealista. El excéntrico tenista australiano ya tiene un nuevo capítulo de sus salidas de tono, de nuevo relacionado con el Grand Slam parisino y con su novia como elemento diferencial para explicar la historia.

Kyrgios es un tenista de los denominados alérgicos a la tierra batida, por sus condiciones de sacador y pegador, pero también por los comentarios que no ha escondido a lo largo de su carrera, en la inmensa mayoría de ocasiones dados a copar protagonismo más allá de su juego en las pistas de tenis. Entre sus frases más reconocidas en cuanto a sus ataques a la arcilla y al gran torneo del calendario en esta superficie se refiere, están aquella que decía «Roland Garros es una mierda comparado con Wimbledon» o su argumento, que pasó a un nivel superior. «Roland Garros debe ser pura y simplemente suprimido del calendario. Es la mayor jodida basura que he visto».

Sin embargo y tras varias ediciones ausente, Nick Kyrgios volverá en 2023 a Roland Garros. ¿El motivo? Su novia, Costeen Hatzi, joven influencer que tiene entre sus deseos más próximos visitar París. Este es, para Kyrgios, motivo suficiente para participar en el segundo Grand Slam de la temporada, algo que confirmaría en plena disputa del torneo de exhibición celebrado en Arabia Saudí de forma reciente, la Diriyah Cup.

«Mi novia quiere conocer París, así que voy a jugar en Roland Garros 2023. Me vendrá bien para ganar algo más de dinero, aunque hubiera preferido quedarme en casa», espetó Kyrgios, aludiendo al dinero y al viaje que hará con su novia, pero dejando claro que su menosprecio por el torneo francés se mantiene. «Sé que puedo hacer grandes resultados en tierra; he ganado a Roger, a Wawrinka, disputé una final en Estoril… Mi chica quiere conocer la ciudad así que tendré que ir este año», completó el soberbio Nick, que continuaría con su ataque a la tierra batida a continuación.

Kyrgios, el villano de Roland Garros

«Hay demasiados torneos sobre tierra batida en el calendario. Veo a tipos en el top-100 a los que ni siquiera conozco, no los reconocería si me los cruzo por la calle, y están ahí solamente gracias a los torneos sobre arcilla. Me parece una locura», analizaba el australiano, sin dejar pasar en su feroz crítica a aquellos tenistas especialistas en tierra batida, igual que él lo es en otro tipo de superficies. Ahora sólo queda esperar al 28 de mayo para ver a Nick Kyrgios en Roland Garros y comprobar tanto si es capaz de superar la tercera ronda, su mejor resultado (logrado 2015 y 2016) como, sobre todo, cuál será el recibimiento del respetable francés a un tenista que pisotea su torneo con sus declaraciones siempre que puede.