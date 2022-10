Kyrgios piensa en la retirada… para dedicarse a los videojuegos

Nick Kyrgios es, probablemente, el deportista profesional más excéntrico de la actualidad, o si no, el más mediático entre los extraordinarios por su locura. El tenista australiano logró su primera final de Grand Slam hace sólo unos meses, en Wimbledon, pero pasado este tiempo y en lugar de poner más de su parte para triunfar a la altura de su calidad en el circuito ATP, deja caer la posibilidad de retirarse del tenis profesional para convertirse en gamer y dedicarse a ello los próximos años.

Con 27 años, Kyrgios habló en las redes sociales de una posible retirada, que cree que sucederá antes de llegar a la treintena. «No creo que siga jugando más allá de los 30 años», afirmó ante los más de tres millones de seguidores con los que interactúa a través de su cuenta oficial de Instagram. Nick sí tiene más claro su futuro cuando deje el tenis y este pasa, simplemente, por no hacer nada, eso sí, en las Islas Bahamas, donde tiene una casa. «No quiero que me molesten. Probablemente iré a mi casa en las Bahamas, me sentaré y no haré nada», afirmó, siempre claro y a su vez sorprendente el aussie.

Kyrgios se ha dado tres años para retirarse, tiempo en el que cumplirá los 30, pero en 2020 ya adelantó que su objetivo era decir adiós al tenis profesional en el próximo 2023, entonces lejano para él. “Cuando tuviese 28 años”, comentó entonces sobre su fecha de retiro del circuito ATP. También habló de la que quiere que sea su nueva profesión: jugador de videojuegos profesional, una de sus pasiones y con la que quiere dar un paso más. Teniendo en cuenta que su objetivo es «hacer nada» desde su casa en las Islas Bahamas, intentar ganarse la vida como gamer con un set propio en su alojamiento puede resultar una buena idea para Nick.

Kyrgios sería Top-10 con Wimbledon

Los resultados de Kyrgios en este 2022 son los mejores de su carrera deportiva y estos le han propiciado llegar al puesto 21 del ranking ATP sin la necesidad de sumar los puntos conseguidos en el torneo de Wimbledon, en el que llegó a la final, su primera en un Grand Slam. De haber sumado los 1.200 que le correspondían del All England Club –la ATP anuló los puntos por el veto a rusos y bielorrusos del torneo– Nick estaría ahora rondando el Top-10 y, quien sabe, si aparcando sus deseos de retirarse hasta un tiempo posterior en el que poder «hacer nada» o convertirse en gamer sin necesidad de malgastar sus mejores años como tenista profesional.