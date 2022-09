Kyrgios tenía razón: se fuma marihuana en las gradas del US Open

La tenista Barbora Krejcikova se quejó al juez de silla por el olor a marihuana que procedía de la grada del fondo de la pista durante la semifinal de dobles femenina del US Open. La checa se sumó así a una denuncia que ya había hecho Nick Kyrgios durante una rueda de prensa tras su partido ante Benjamin Bonzi. El australiano hizo hincapié en que el humo podía afectar a los jugadores, especialmente a tenistas que como él sufren asma.

Tras su partido ante Bonzi, Nick Kyrgios se quejó en la rueda de prensa de que algunos aficionados fumaban marihuana en las gradas mientras asistían a los encuentros. «La gente no sabe que soy asmático. Cuando corro de lado a lado, me cuesta respirar, probablemente no sea algo que quiera respirar entre puntos», declaró Kyrgios entonces.También la tenista checa Barbora Krejcikova se sumó a su denuncia durante el partido que le enfrentaba junto a su compañera Siniakova a Nicole Melichar y Ellen Pérez, en la semifinal de dobles femenina, donde se llevaron la victoria.

Krejcikova le dice al juez de silla que huele a marihuana en el fondo de la pista… y así ha pedido Kader Nouni al público que se controle 😅#USOpen #USOpenEurosport pic.twitter.com/VbbCdC7ekM — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 9, 2022

En pleno partido, Krejcikova se quejó al juez de silla Kader Nouni del olor a marihuana que provenía de un sector de la grada. Éste se vio obligado a pedir al público haciendo un gesto de fumar y de que olía que se abstuvieran de hacerlo, ya que estaban molestando a las jugadoras.