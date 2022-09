Carlos Alcaraz – Tiafoe: horario y dónde ver en directo por TV y en vivo online el partido de semifinales del US Open 2022

Carlos Alcaraz va a por todas en el US Open. El tenista español se ha metido por primera vez en una semifinal de Grand Slam y lo ha hecho después de una batalla épica ante Jannik Sinner. El murciano se cita ahora ante el estadounidense Frances Tiafoe, héroe local en Nueva York por donde no se dejaba ver un americano en dicha ronda desde 2006. Consulta a qué hora y dónde ver por TV y online gratis la semifinal del US Open entre Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe.

Prepárense para un nuevo partidazo en el US Open. Carlos Alcaraz volverá a saltar a la Arthur Ashe para luchar por meterse en la primera final de Grand Slam de su carrera. El pupilo de Juan Carlos Ferrero sigue soñando despierto en Nueva York, donde no sólo tiene en sus manos levantar su primer Grande sino también ser el número uno más joven de la historia. Pero primero debe superar su próximo obstáculo, de nombre Frances Tiafoe, que se ha metido en sus primeras semifinales en Nueva York habiéndose dejado sólo un set por el camino.

Alcaraz y Tiafoe están ante el partido más importante de sus carreras. Ninguno antes había alcanzado unas semifinales de Grand Slam. El español, de 19 años y número 4 de la ATP, y el americano, de 24 y número 26 de la ATP, saltarán a la pista central con el billete en juego a la final. Lo harán en la segunda semifinal, una vez se haya decidido quién les espera en la final: Casper Ruud o Karen Khachanov, los protagoistas del otro duelo.

¿Cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo partido?

Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe protagonizarán la segunda semifinal del US Open, programada para este viernes 9 de septiembre a partir de las 19:00 horas locales, las 2 de la madrugada del sábado en España -horario peninsular- en el Arthur Ashe Stadium, la principal pista de Flushing Meadows, donde se disputa el Grand Slam americano. Será la segunda vez que el español y el estadounidense se vean las caras después de aquel partido en Barcelona en 2021, con victoria para el americano.

Dónde ver en directo por TV y en vivo online a Carlos Alcaraz

En su segunda participación en el US Open, Carlos Alcaraz está a sólo dos victorias de hacer historia en Nueva York. El español se convertiría en el tenista más joven en alcanzar el número uno en caso de levantar su primer Grand Slam. Para ello, deberá pasar primero sobre Frances Tiafoe, al que se mide en la segunda semifinal del US Open 2022. El partido, como el resto de encuentros de este Grand Slam, se podrá ver a través del canal Eurosport, disponible en Movistar +. Por otro lado, en OKDIARIO encontrarás la mejor información acerca del Carlos Alcaraz – Frances Tiafoe.