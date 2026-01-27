En The North Face están que trinan: Decathlon lanza las mejores botas de nieve y los profesionales arrasan con ellas

Decathlon ha vuelto a colocarse en el centro de todas las miradas con el lanzamiento de unas botas de nieve que están dando mucho que hablar. Se trata de las NH500 MID de Quechua, un modelo que ha llamado la atención tanto de aficionados como de profesionales por su buen comportamiento en condiciones de frío y nieve y por su precio ahora rebajado, una mezcla de factores que las convierte sin duda en una de las opciones más atractivas del momento.

Uno de los puntos fuertes de este modelo es su capacidad para mantener el calor incluso en temperaturas bajas, tanto cuando se camina como cuando se permanece quieto durante un rato. A eso se suma una membrana impermeable que evita que la humedad cale en días de nieve húmeda o lluvia fría, y una suela con buen agarre que aporta seguridad en superficies resbaladizas. Detalles que, en conjunto, han convencido incluso a guías de montaña y trabajadores de estaciones de esquí para usos diarios.

Estas botas para hombre pueden comprarse ahora tanto en tiendas físicas como en la página web de la cadena francesa por 49,99 euros cuando su precio original era 10 euros mayor. No es una rebaja enorme, pero hablamos de un artículo que ya de por sí es asequible teniendo en cuenta las prestaciones que ofrece y las características técnicas de las botas.

Las botas para la nieve rebajadas en Decathlon

Pero si hay algo que ha terminado de disparar su popularidad es el precio. Las NH500 MID se encuentran actualmente rebajadas, lo que las coloca muy por debajo de lo que cuestan modelos equivalentes de marcas históricas del sector como The North Face. La firma estadounidense, conocida por su posicionamiento premium y su fuerte presencia en la montaña, observa cómo una cadena como Decathlon consigue atraer a parte de su público con una propuesta mucho más asequible.

No se trata de que estas botas estén pensadas para expediciones extremas o situaciones límite, pero para la mayoría de personas (excursiones invernales, paseos por zonas nevadas, viajes a la montaña o el día a día en climas fríos) cumplen de sobra. Eso ha hecho que muchos se pregunten si realmente merece la pena gastar mucho más cuando existen alternativas como esta que responden bien en condiciones reales. Este fenómeno refleja un cambio claro en el consumo, pues cada vez más compradores priorizan la relación entre precio y rendimiento frente al peso de una marca concreta. Y Decathlon, con su estrategia habitual de ajustar costes sin renunciar a la calidad, vuelve a demostrar que sabe leer el mercado como pocas otras empresas.

Decathlon ha logrado colarse en un terreno tradicionalmente dominado por marcas premium y lo ha hecho con una propuesta clara, directa y muy atractiva para el bolsillo. Las botas NH500 MID no solo se han convertido en una de las sorpresas del invierno, sino también en un recordatorio de que, a veces, los gigantes del sector también pueden verse superados por alternativas más accesibles… y muy bien pensadas.