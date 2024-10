Tensión en el palco durante el derbi sevillano: «Te voy a sacar los dientes de uno en uno»

El derbi sevillano dejó momentos muy tensos, ya no sólo sobre el terreno de juego. El partido entre el Sevilla y el Betis volvió a vivirse con intensidad en el palco del Sánchez-Pizjuán, donde últimamente no ganan para disgustos. En esta ocasión, fue el ex presidente sevillista y padre del actual mandatario, José María del Nido Benavente, quien tuvo sus más y sus menos con los abogados del club. El ex dirigente se refirió a uno de ellos en los siguientes términos: «¡Te voy a partir los dientes y te los voy a sacar de uno en uno».

La tensión es máxima entre los dos bloques que hay actualmente peleando por el poder en el Sevilla. De un lado, está la actual directiva, comandada por Del Nido Carrasco y Pepe Castro. Por otro, el que fuera presidente Del Nido Benavente. Ha sido éste último el que habría protagonizado un episodio de lo más surrealista, a la par que tenso, en el palco durante el último derbi.

Aunque Del Nido padre no tiene asiento en el palco, sí que está próximo a este. Eso provocó que, ante los cánticos de la afición del Betis sobre la presencia de béticos en la directiva sevillista, el ex presidente reaccionara. Se dirigió a los dos abogados de la cúpula hispalense: a uno de ellos se dirigió por su supuesta afinidad con el conjunto verdiblanco, mientras que al otro le atacó con las expresiones citadas anteriormente.

Esta trifulca, que fue revelada por la Cadena Cope, no fue la única que se produjo en el derbi sevillano. La capital andaluza acogió el partido más esperado del año, que terminó con triunfo en el Sánchez Pizjuán para los locales. Un gol de Lukebakio desde el punto de penalti fue lo que decidió el duelo, que estuvo, como siempre, caliente sobre el verde. Pero más caliente pareció estar en el palco.

Un derbi sevillano polémico

La zona noble del estadio vivió momentos muy tensos, incluyendo la discusión de Del Nido Benavente con parte de la directiva que encabeza su hijo. Más allá de eso, Joaquín Caparrós también se las tuvo con el presidente del Betis, Ángel Haro. Todo, por la reacción del ex entrenador del Sevilla.

Caparrós habría celebrado el triunfo hispalense diciendo en alto «otro año igual, otro año igual», en referencia a la buena racha del Sevilla en los últimos tiempos cada vez que se miden al Betis. Lo hizo justo cuando el presidente bético pasaba cerca de él, lo que provocó la reacción del mandatario. El incidente no llegó a más, pero sí que el presidente se marchó del palco para evitar que la tensión siguiera creciendo.