Tensión en la Champions: el portero ucraniano del Benfica no saluda a un jugador ruso del Mónaco

La invasión de Rusia en Ucrania sigue todavía provocando dolor en el pueblo ucraniano, como es algo normal cuando se alcanzan ya los más de dos años y medio con la guerra. Y eso también se ve en el fútbol y en la Champions League, tal y como ocurrió en el encuentro entre el Mónaco y el Benfica. Anatoliy Trubin, portero ucraniano del equipo portugués, se negó a saludar a Aleksandr Golovin, futbolista ruso del conjunto del Principado en este encuentro de Champions.

Ocurrió justo antes de que comenzara el encuentro en el Luis II de Mónaco. El Benfica se acabó llevando la victoria en un partido vibrante (2-3), pero la imagen del duelo fue esta ‘cobra’ de Trubin a Golovin. En el tradicional saludo entre jugadores antes del partido, cuando se dan la mano, Trubin negó el saludo a Golovin, que se quedó plantado ante su extrañeza.

Trubin era el segundo de los futbolistas del Benfica en hacer ese desfile por el cual los futbolistas visitantes se mueven a la posición donde están los locales, que se quedan quietos saludando uno a uno a sus rivales. Sin embargo, el portero ucraniano, que iba detrás del capitán Otamendi, pasó de largo cuando se encontró con el ruso Golovin, que estaba en el penúltimo lugar de los saludos.

La escena deja claro que no fue un olvido de Trubin, sino algo que tenía preparado y que quería hacer. Saludó a todos… menos a Golovin. Evidentemente el motivo es la invasión de Rusia, país de Golovin, en Ucrania, país de Trubin. El jugador del Mónaco no ha condenado esa invasión y se ha limitado a guardar silencio ante las maniobras militares de Putin. En el momento del no saludo, Golovin mostró su extrañeza e incluso se dio la vuelta como preguntándose la razón por la que no había recibido el saludo de Trubin, totalmente desconcertado.

Si bien Rusia está sancionada por FIFA y UEFA sin poder competir de forma oficial con motivo de su invasión en Ucrania, eso no significa que los futbolistas rusos puedan disputar encuentros oficiales y, evidentemente, que los equipos europeos o mundiales puedan tener jugadores de Rusia en sus filas, como pasa con el Mónaco y Aleksandr Golovin.

🤝 Anatoliy Trubin 🇺🇦 a refusé de serrer la main d’Aleksandr Golovin 🇷🇺 avant #ASMSLB. Notre milieu de terrain a semblé choqué du geste. 😬 pic.twitter.com/hJcUlbW9PS — Lig’ASM 🇲🇨 (@LigASM_) November 27, 2024

Sin embargo, la tensión política es evidente y cuando ocurre una cosa así, en la que se enfrentan un futbolista ucraniano contra un jugador ruso, se producen estas escenas. Anatoliy Trubin es además una de las grandes figuras del Benfica y también de Ucrania, portero titular de la selección por delante de Lunin, guardameta del Real Madrid.

En una publicación en sus redes sociales, Trubin no hizo mención a este no saludo a Golovin, pero sí dejó un mensaje que tenía claramente una motivación. «Los corazones ucranianos laten al ritmo de la victoria», escribió, mientras puso una bandera ucraniana. El ruso, por su parte, no hizo mención alguna a este hecho ocurrido en un partido de Champions con esta tensión ante el portero ucraniano.

El Benfica ganó al Mónaco

En la parte deportiva, el Benfica ganó al Mónaco en un encuentro vibrante de Champions, un duelo en el que los monegascos llegaron a ir por delante dos veces en el resultado. Sin embargo, los portugueses acabaron remontando con un gol de Amdouni en el minuto 88 en un partido espectacular de Ángel di Maria, que firmó dos asistencias.

En la clasificación, el Mónaco es octavo con 10 puntos (pasaría directamente a octavos sin tener que pasar por la ronda extra) y el Benfica es 14º con nueve puntos.