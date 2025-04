Tebas pasa de Flick y lo invita a que vaya a otra ‘ventanilla’: «Que se queje a la UEFA»

Javier Tebas atendió a los medios de comunicación en un acto donde la Liga presentó el informe económico de la pasada temporada y contestó a Hansi Flick tras la protesta del entrenador alemán por los horarios. El presidente de la patronal pasó olímpicamente del técnico del Barcelona y le invitó a quejarse a la UEFA.

«No hay una política discriminatoria. Gestionamos una competición, no el interés de un club u otro. Esta acumulación de partidos puede que algunas plantillas estén más cansadas. Hay que recordar a Flick, que ha sido muy duro, que se queje a la UEFA. Porque siempre somos las ligas nacionales los culpables. ¿Por qué no se queja a la UEFA? Que se lo pongan el miércoles. Nosotros tenemos que defender a los 20 clubes de Primera y 22 de Segunda. Hay que hacer lo que sea mejor para todos. Hay otra competición que organiza la UEFA y que pregunten. Estamos dispuestos a explicar lo que quieran, cómo se ponen los horarios», señaló Javier Tebas invitando a Hansi Flick a acudir a la ventanilla de la UEFA a protestar y no a la de la Liga como hizo en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta el pasado viernes.

«Ya hubo quejas hace diez años. Si viésemos que con los horarios fuera menos gente… Pero es todo lo contrario. Ha mejorado la asistencia de los estadios. Con el Plan Impulso esperamos que se aumente el número de asistencia y también el de recaudación. Es uno de los déficits de la competición. Con estas reformas en los estadios se va a corregir. Tenemos un déficit respecto a la Bundesliga y la Premier en las plazas VIPs», reafirmó el presidente de la Liga ante los medios.

El presidente de la patronal también comentó la denuncia del Real Madrid: «No tengo dudas. No voy a ser sancionado. Me preocupa cómo elevan las denuncias».

También habló del Barcelona en materia deportiva: «No me sorprende la posición. Demuestra que no solo fichando y fichando se consiguen los éxitos deportivos, como parece en la Premier. Sin hacer esas barbaridades de inversión en jugadores se pueden conseguir éxitos deportivos. Está en semifinales, está compitiendo brillantemente en Liga… El Barcelona tiene una plantilla con un valor extraordinario. Puede ganar las tres y puede que no. Recuerdo que el Madrid jugó cinco finales y no las ganó… Queda Liga y vamos a ver la final de Copa y las semifinales de Champions».

«Habrá que preguntárselo al Barcelona (sobre la regla 1:1). Es un club que sabe lo que tiene que hacer. Esperemos que no lo hagan a 48 horas del cierre de mercado para no encontrarnos con sorpresas. Tienen un equipo preparado para estar en la norma 1:1 lo antes posible», aclaró sobre la situación económica del equipo azulgrana.