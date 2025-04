La alerta amarilla que asusta al Barça en Liga: estos son los 4 jugadores que corren peligro de suspensión

Pese a los cuatro puntos de margen y con dos partidos de Liga aún por el camino –además de una semifinales de Champions League y la final de Copa del Rey–, el Barcelona tiene en el punto de mira el Clásico ante el Real Madrid del próximo 11 de mayo que puede decantar el campeonato doméstico hacia uno u otro lado. Para ese partido el Barça está en un situación compleja, con un buen número de jugadores importantes apercibidos, a una amarilla de la suspensión, y otros al filo de ello, con el Mallorca y el Valladolid como partidos trampa de Liga.

El Barça afronta el partido de esta noche ante el Mallorca en el Estadi Olímpic Lluís Companys como otro partido clave por la lucha por el título de Liga. La remontada ante el Celta de Vigo, in extremis, deja claro que todos los partidos de aquí a final de temporada son vitales para mantener la pugna por el liderato, sobre todo con la disputa del Clásico que puede dejar las cosas muy de cara para los culés o comprimir la disputa al máximo.

El tema está en que el Barça cuenta para el partido ante el Mallorca con cuatro jugadores importantísimos a una amarilla de estar sancionados por acumulación. Son los casos de Raphinha, Iñigo Martínez, Jules Koundé y Gavi, los cuatro con cuatro cartulinas amarillas, apercibidos. Si cualquiera de estos jugadores ve la amarilla durante el duelo ante los baleares, cumplirían sanción ante el Valladolid, en la jornada previa al Clásico, llegando sin problemas al duelo ante el Real Madrid.

Ahí se abre la posibilidad de que, según cómo vaya el encuentro ante el Mallorca, alguno de los cuatro futbolistas fuerce su amonestación para llegar limpios al Clásico, sobre todo un Raphinha que es crucial en estos momentos en los planes de Hansi Flick, uno de los jugadores más en forma de la temporada. El tema está en que tanto Íñigo como Koundé están siendo también capitales en defensa, cada uno en su posición, mermando las garantías de este Barça con sus bajas, especialmente en el caso del francés, sin una recambio de primer nivel.

El Valladolid es, además, el actual colista de la Liga, con 16 puntos y virtualmente descendido. Es sin duda el rival más débil al que enfrentará el cuadro culé de aquí a final de temporada, por lo que no parece nada descabellado que desde el cuerpo técnico se le indique a estos futbolistas que fuercen la amarilla ante el Mallorca para evitar problemas mayores. En cualquier caso, la opción de que no vean la cartulina y aún así no jueguen en el José Zorrilla, también es una opción.

Otra circunstancia que se puede dar y que agravaría el asunto sería una amonestación a Pau Cubarsí, Eric Garcia, Fermín López, Frenkie de Jong o Lamine Yamal durante el partido ante el Mallorca de esta noche. Estos futbolistas cuentan en estos momentos con tres amarillas, por lo quede ver otra se unirían al ya nutrido grupo de jugadores apercibidos y con riesgo de perderse el trascendental Clásico del 11 de mayo de Liga.