El doble criterio del arbitraje español: la patada a Dani Olmo sí es penalti, la patada a Jude Bellingham no

Los árbitros de Medina Cantalejo siguen decantando la Liga con sus fallos. Lo que es penalti a favor del Barcelona no lo es a favor del Real Madrid. En la 32ª jornada, hubo dos jugadas prácticamente idénticas que los colegiados españoles arbitran de forma diferente. La patada a Dani Olmo en el Barcelona – Celta de Vigo sí fue penalti y prácticamente la misma patada a Jude Bellingham en el Real Madrid – Athletic no lo es.

El Real Madrid sigue a cuatro puntos del Barcelona en la Liga y de que se mantenga esta distancia en la clasificación depende mucho de las decisiones arbitrales. O, para ser más concreto, del doble criterio que aplican los colegiados. Según para que lado sea, se pita penalti por una patada o no. Y esto es lo que ha pasado en la 32ª jornada de Liga.

Con 0-0 en el marcador en el Santiago Bernabéu, y en los últimos minutos del encuentro, Unai Núñez cometió un penalti por una patada a Jude Bellingham. La patada era clara, pero ni Martínez Munuera en el campo ni Cordero Vega en el VAR quisieron ver nada. Se limitaron a seguir el juego y a no pitar un penalti a favor del Real Madrid que además podía suponer la segunda amarilla al defensor del Athletic.

El escándalo de esta jugada es que una acción similar sí se señaló como penalti un día antes en el Olímpico de Montjuic. Con Melero López de árbitro principal y Del Cerro Grande en el VAR, en el Barcelona – Celta sí se pitó penalti en una patada de Yoel Lago, jugador del cuadro gallego, a Dani Olmo. Fue en el tiempo de descuento y en esa ocasión sí que pitaron penalti previa revisión en el VAR. La diferencia es notoria y decide una Liga.

Y es que los árbitros de Medina Cantalejo vuelven a modificar la clasificación de la Liga con su doble criterio. Para el CTA, si la patada es a un jugador del Barcelona (Dani Olmo) sí es penalti, previa revisión del VAR, pero si la patada es a un jugador del Real Madrid (Jude Bellingham) no se pita penalti ni tampoco se revisa en el VAR.

El doble criterio es decisivo en la Liga, porque si el Barcelona hubiera empatado ante el Celta de Vigo (ganó por este penalti a Dani Olmo que cuando se comete -en la misma jornada- contra Bellingham no se pita) sacaría ahora dos puntos al Real Madrid y no cuatro. El Barça seguiría siendo líder de la Liga, pero con dos puntos menos de ventaja. Y, sobre todo, el Real Madrid dependería de sí mismo para ganar el título, cosa que ahora no pasa, porque sigue a cuatro del cuadro culé.