Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Athletic en el estadio Santiago Bernabéu. Valverde, con un golazo en el descuento, dio los tres puntos a los blancos, que siguen en la pelea por la Liga. Los madridistas están a cuatro puntos del Barcelona con seis partidos por disputarse.

Ancelotti comenzó analizando las decisiones arbitrales: «Es el nuevo fútbol. En el gol anulado a Vinicius no hay duda porque es automático, lo que no es automático es que el VAR no haya llamado al árbitro para ver el penalti sobre Bellingham. El fútbol moderno. Marcelino está de acuerdo conmigo».

«Valverde ha sido clave porque ha marcado el gol. El equipo lo ha hecho. En la segunda mitad hemos estado mejor. El equipo ha cumplido y Fede ha sido el jugador llave», comentó sobre el uruguayo.

Si ha enseñado algo de cara a la final de la Copa del Rey: «He hecho una alineación para controlar el partido. Ceballos ha estado bien. Tenemos el tiempo para preparar la final. Nos viene bien esta victoria porque nos anima un poco más».

A la hora de analizar el duelo, explicó lo siguiente: «En la primera parte tuvimos un buen control. Hemos sufrido la presión del Athletic. No hemos creado oportunidad porque faltaban jugadores entre líneas. Hay buenas noticias para el partido de hoy, a ver si para el miércoles seguimos mejorando».

También habló del partido de Vinicius: «Es un jugador extraordinario. Tiene una actitud fantástica. En la primera mitad lo intentó mucho y en la segunda el lateral estaba agotado».

«No han sido días felices, pero su reacción en el campo me ha gustado mucho. Vinicius siempre es un futbolista muy importante por lo que hace en el campo y por la actitud que tiene», añadió sobre el brasileño.

«Mi sistema preferido es el 4-4-2 porque creo que defendemos mejor. Tengo mucho cariño a ese sistema porque creo que defensivamente es el mejor sistema», comentó.

Ancelotti también habló de la actitud del Bernabéu: «No tenía ninguna duda de que la afición apoyaba. El estadio ha estado fantástico. Como nosotros, también la afición cree que algo podemos ganar esta temporada».