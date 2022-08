Tamara Gorro publica tres fotos completamente desnuda e incendia las redes

Tamara Gorro sigue mostrándose muy activa en sus redes sociales. La influencer se apoya muchísimo en lo que ella llama su familia virtual, que junto a su marido Ezequiel Garay, sus hijos, su familia y sus amigos más cercanos son fundamentales para seguir recuperándose de sus problemas de salud mental. La televisiva cada vez parece estar más feliz y sentirse mejor consigo misma, como pueden demostrar las últimas fotos que ha publicado en sus redes.

La mujer del ex futbolista argentino ha revolucionado a sus millones de seguidores con tres posados en los que aparece completamente desnuda, sin ropa ni bikini, rodeada de rocas en el mar. Una Tamara Gorro que además en sus historias fue publicando en vídeo el proceso para conseguir hacerse esas fotos, yendo en la tabla de padel surf hasta el punto elegido para sacar las fotografías.

La influencer, que habla siempre sin tapujos, no atraviesa su mejor momento. Sufre depresión y ansiedad, pero está luchando para superarlo y poco a poco está mejor, tal y como cuenta a diario en sus redes sociales. Obviamente, las vacaciones rodeada de la gente que quiere y los buenos momentos que pasa con su familia y amigos es un plus importante.

La que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa no se guarda nada, y hace un tiempo incluso habló de sus relaciones con Garay a raíz de sus problemas de salud mental y su enfermedad: «Ya sabéis que hablo de todo, sin tapujos ni miedo. Más que un problema, diría que es un efecto secundario. No eres el mejor por tener mucho sexo ni el peor por no tenerlo. Cada etapa hay que asumirla y aceptarla. A quien le guste, bravo, y a quien no, adiós».