Tamara Gorro sorprende a todos hablando de sus relaciones sexuales con Garay desde su vuelta

Hace un mes, Tamara Gorro y Ezequiel Garay anunciaban que volvían a estar juntos tras varios meses separados debido al desgaste. La influencer, que habla siempre sin tapujos, no atraviesa su mejor momento. Sufre depresión y ansiedad, pero está luchando para superarlo y poco a poco está mejor, tal y como cuenta a diario en sus redes sociales.

La que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa no se guarda nada, y en las últimas horas ha hablado al detalle de los problemas que atraviesa en su relación con Garay a raíz de sus problemas de salud mental y su enfermedad: «Ya sabéis que hablo de todo, sin tapujos ni miedo. Más que un problema, diría que es un efecto secundario».

Tamara Gorro se refiere al sexo y a la falta de apetito desde que sufre esos problemas de depresión y ansiedad: «No eres el mejor por tener mucho sexo ni el peor por no tenerlo». Tras su ruptura con el ex futbolista el pasado mes de enero, ambos decidieron darse una segunda oportunidad, pero no por ello recupera esas ganas: «Cada etapa hay que asumirla y aceptarla. A quien le guste, bravo, y a quien no, adiós».

Eso no quita que su vuelta con Garay le haya dado muchísima más felicidad. De hecho, ahora ambos planean unas vacaciones juntos y solos para recuperar el tiempo perdido en esos meses en los que no estuvieron juntos, algo que fue bastante difícil de llevar para ambos, porque tenían claro que era algo temporal como se ha demostrado posteriormente con su reconciliación: «No puedo negar la obviedad, es cierto que me pegó una subida tremenda de felicidad».