El surrealista motivo por el que Cristiano no viaja con Al-Nassr a Irán: ser castigado con 99 latigazos

El Al-Nassr no podrá contar con Cristiano Ronaldo en la ida de los octavos de la Champions asiática. Y es que el club de Arabia Saudí ha optado por dejarle fuera fuera de la convocatoria para jugar contra el Esteghlal de Irán por un surrealista motivo. Y es que el astro portugués se enfrenta a una pena por presunto adulterio que se castiga con 99 latigazos.

Todo se remonta a 2023, cuando el ex jugador del Real Madrid y el Al-Nassr vencieron por 0-2 al Persépolis. Tras ese choque, una artista iraní con una parálisis corporal del 85% le regaló dos dibujos que había pintado con sus pies. Como muestra de agradecimiento, Cristiano le dio un abrazo y un beso en la frente, algo bastante común en Occidente, pero que en Irán está castigado en el código penal del país de Oriente Medio al considerarse como adulterio, ya que el beso no va dirigido por el cónyuge.

La condena es de 99 latigazos debido a que la ley no permite ese tipo de gestos cariñosos si no están casados y podría llevar a los responsables de los actos ante los tribunales. El Corán impone el castigo de los 99 latigazos, aunque la pena podría ser anulada por el juez si no considera los hechos punibles o los protagonistas muestran su arrepentimiento.

No obstante, el Al-Nassr ya intentó que el partido fuera en campo neutral, pero su rival no aceptó la petición de jugar el duelo lejos de su estadio. Así que, para evitar conflictos, el club saudí ha preferido dejar fuera a Cristiano de la lista para este trascendental encuentro.

Se trata de un insólito desenlace que deja en evidencia a las leyes del país iraní y que impide a Cristiano disputar uno de los partidos más importantes de la temporada. Al menos, el portugués sí que podrá estar en el partido de vuelta cuando se juegue en Arabia Saudí.

El delantero de 40 años suma un total de 25 goles y cuatro asistencias en todas las competiciones esta temporada. El Al-Nassr fijó su objetivo este año precisamente en la Liga de Campeones después de caer eliminado en Copa y estar a nueve puntos del líder de la Liga, el Al-Ittihad de Karim Benzema, que además tiene un partido menos.