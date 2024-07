La surrealista despedida del Getafe a Mason Greenwood con Shin-chan: «Siempre te recordaremos»

Mason Greenwood, el jugador cedido del Manchester United al Getafe, puso fin este miércoles a su cesión en el equipo madrileño, y el club quiso despedirle de una forma muy surrealista, con un vídeo del personaje de animación Shin-Chan cantando una canción de despedida.

El equipo de José Bordalás ha colgado un vídeo en la red social X en el que aparecen algunas de las mejores jugadas del mediapunta. El fotograma va acompañado de imágenes de los conocidos dibujos de Shin-Chan con la canción mencionada anteriormente en la que el equipo lamenta la marcha del británico al Olympique de Marsella. «Siempre te recordaremos y serás nuestro amigo. Siempre te llevaremos en el corazón», se puede escuchar.

El británico cierra así una brillante etapa en el club español, en la que ha jugado 33 encuentros con unas cifras más que buenas, sumando un total de ocho goles, seis asistencias y la vuelta a un nivel que no se le había visto en temporadas anteriores con el club inglés, donde había militado desde 2018.

El Getafe ficha a Peter Federico

Por otro lado, frente a la salida de Mason Greenwood, el Getafe no ha perdido el tiempo y ha fichado a uno de los canteranos del Real Madrid, Peter Federico. El extremo del Castilla, que jugó la segunda mitad de la pasada temporada como cedido en el Valencia, continuará su experiencia en Primera División con el conjunto azulón a partir de la próxima campaña.

De esta forma, el equipo entrenado por José Bordalás sigue reforzando su plantilla con un extremo característico por su desborde y un descaro con el que impresionó a Valdebebas desde muy temprana edad. En su paso por el Valencia, Rubén Baraja apostó por él hasta en 15 partidos, en los que repartió una asistencia, aportando mucha frescura, sobre todo desde el banquillo.

Momentos después de oficializarse el fichaje, ambos clubes realizaron el característico comunicado informando del traspaso del jugador. «El Real Madrid C. F. y el Getafe C. F. han llegado a un acuerdo para el traspaso de nuestro jugador Peter Federico. Peter Federico llegó al Real Madrid en enero de 2016 con 13 años de edad. Desde entonces, jugó en todas las categorías de nuestra cantera hasta disputar más de cien partidos con el Castilla. En el año 2020 se proclamó campeón de la Youth League. Debutó con el primer equipo del Real Madrid en 2021 y jugó tres partidos oficiales. En la pasada temporada 2023-2024 estuvo cedido en el Valencia C. F. desde enero. El Real Madrid le desea mucha suerte a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida», cerraba el club blanco, deseándole la mayor de las suertes.

En cuanto al comunicado del Getafe, fue el siguiente: «El Getafe C.F. y el Real Madrid C.F. han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Peter Federico, que firma como azulón para las 4 próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. Formado en la cantera del Real Madrid, Peter es internacional con las categorías inferiores de la selección de República Dominicana y está convocado para la participación en los Juegos Olímpicos de París. Peter Federico levantó la UEFA Youth League en su etapa de juvenil con el equipo blanco. A sus 21 años tiene experiencia en LaLiga EA Sports, 3 partidos con el Real Madrid y 15 la pasada temporada con el Valencia C.F».