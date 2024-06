Supersticioso Alonso: no verá el posible ascenso del Oviedo en Cornellá estando a 43 km de Montmeló

El Oviedo se juega este domingo a las 18:30 horas subir a Primera División 23 años después y lo hará en un escenario muy cercano a donde estará compitiendo uno de sus aficionados más prestigiosos, Fernando Alonso. El piloto de Aston Martin es de origen ovetense y fiel seguidor del club asturiano, pero por una decisión basada en la superstición ha negado que vaya a presenciar el partido de su equipo contra el Espanyol desde las gradas de Cornellá. Por casualidades de la vida, su evento y el del equipo azul coincidirán en día, ciudad (Barcelona) y prácticamente horario.

Si todo transcurre con normalidad, la hora en la que se baje de su monoplaza en Montmeló, circuito que está a 43 kilómetros del estadio perico, será muy cercana a la del inicio del partido. En condiciones normales, Alonso acabaría antes de las 17:00 horas la carrera en el Gran Premio de España, por lo que si la actividad mediática no se alarga mucho, podría estar perfectamente, al menos, en la segunda parte del choque.

Un hueco desde luego que no le iba a faltar en el palco del Carlos Tartiere, pero el bicampeón del mundo ha decidido esperar a que su club logre el ansiado ascenso para visitarles ya en la Liga EA Sports. Evidentemente, mucho tiene que ver que Alonso está únicamente concentrado en la décima prueba del Mundial de Fórmula 1 y aunque la cercanía lo permita, lo más probable es que finalmente lo vea en algún punto del circuito catalán o en un avión rumbo a su hogar.

«Estoy muy contento con mis dos equipos», comenzaba, para referirse también a su otro equipo que ha sido campeón de Europa este año. «El Real Madrid de Champions, que siempre está sacando ese extra y que nos da alegrías», alabó, para enfocarse en el club asturiano. «Y luego el Real Oviedo, que estamos ahí a una semana de poder subir a Primera», dijo, antes de explicar su miedo a gafar a los de Luis Carrión este domingo.

Alonso vería al Oviedo ya en Primera si sube contra el Espanyol

«Con el Oviedo tengo un poco de superstición porque la última vez que fui a un partido fue el año en que bajaron a Segunda y desde ahí lo tengo metido en la cabeza», afirmó, recordando ese 17 de junio de 2001 en el que se consumó el último descenso del Oviedo al fútbol de plata. «Aunque sigo los partidos con atención y al detalle y ayer lo veía por la televisión como un aficionado o un ultra», añadió Alonso después de la primera final ante el Espanyol.

«Sólo volveré al campo cuando estemos en Primera por superstición, no quiero gafarles ahora que lo están haciendo tan bien y desearles toda la suerte», confirmó. Ese momento podría no estar tan lejano. De hecho, si el Oviedo acaba subiendo ya conoce cuál serían sus rivales la siguiente temporada. El primero sería el Valladolid en el José Zorrilla y el hipotético debut en el Tartiere no llegaría hasta la segunda fecha en un partido contra la Real Sociedad.