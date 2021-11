Janne Andersson, seleccionador de Suecia, cargó contra España en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará en el estadio Olímpico de La Cartuja a ambos combinados nacionales. El veteranos técnico estaba muy molesto porque una de las porterías estaba protegida con unas lámparas de calor para tratar el terreno de juego, lo que impidió al equipos sueco utilizar todo el terreno de juego.

“El día antes del partido es importante estar una hora en el estadio, sin limitaciones en cuanto al área donde se puede jugar. El césped está perfecto, pero me molestó cuando se decidió limitar el espacio donde podíamos entrenar. Entiendo que se cuide el césped, estaba prefecto, pero no comprendo porqué no podíamos entrenar en todo el campo. Hay que decirlo cuando no se juega limpio», aseguró el seleccionador.

Andersson también habló de Ibrahimovic, que podría estar tocado tras el encuentro ante Georgia, aunque el delantero sueco completó el entrenamiento con normalidad. «Veremos mañana si juega. No voy a revelar nada. No sé quien decide en España, en Suecia lo hago yo», afirmó.