La sorprendente respuesta de Leao a Di Canio con un saludo nazi de por medio

Rafael Leao ha explotado en redes sociales contra Paolo Di Canio por sus críticas a lo sucedido este fin de semana en el partido entre el Milan y la Lazio. El delantero portugués y Theo Hernández fueron criticados por no acudir a la pausa de hidratación de la segunda mitad al ser suplentes y uno de las voces más críticas fue por parte del ex futbolista italiano. En la tarde de este lunes, Leao le devolvió las críticas con una dura imagen en ‘X’ (antiguo Twitter).

Theo Hernández y Rafael Leao, estrellas del AC Milan no acudieron a escuchar las indicaciones de Paulo Fonseca en la pausa de hidratación de la segunda parte. Cuando el resto de sus compañeros se encontraban en la banda bebiendo agua y atendiendo a las indicaciones de su entrenador, estos dos futbolistas se quedaron apartados al otro lado del campo.

Ante esta situación, Paolo Di Canio, ex futbolista italiano criticó con dureza a ambos jugadores: «Estamos hablando de cosas serias aquí, es una vergüenza según mi opinión. Oigo a la gente decir que son unos críos y así son las cosas, pero cobran 8 millones en el Milan. Es una vergüenza. Al entrenador, a los compañeros de equipo que se sintieron menospreciados por esa actitud. En mi época, los habrían puesto contra la pared y les habrían dado puñetazos. Es una vergüenza».

Después, Rafael Leao le contestaba en redes sociales con un corto mensaje y una imagen del propio Di Canio haciendo el saludo fascista cuando este era jugador de fútbol. Una imagen que, al principio, no se entendía qué es lo que el portugués estaba tratando de decir, pero que pocos después se entendía al leer las críticas de Di Canio sobre el propio Leao y Theo Hernández.

El perdón de Leao y Theo Hernández

«Llevábamos dos minutos dentro, no necesitábamos el descanso para refrescarnos. No fue nada en contra del equipo y del entrenador. Ahora tenemos que seguir trabajando para ganar juntos». Y lo repitió de nuevo: «Llevábamos dos minutos en el campo. No lo necesitábamos. Luego la gente habla, dice cosas que no son ciertas. Rafa y yo siempre estamos con el equipo para ayudar, y eso es lo importante», comentó el francés.

«No hay ningún problema y creo que Theo ya lo ha explicado. No debemos crear ningún problema, esta semana hablé con los jugadores que aceptaron la elección. La respuesta de los jugadores fue buena y no debemos crear problemas cuando yo no estoy ahí. No salgo con excusas y por el momento no hay problema», dijo Paulo Fonseca tras el partido.