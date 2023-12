Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, viajó a Oriente Medio para reunirse con el presidente de Israel, Isaac Herzog, al que recriminó que la respuesta al ataque del grupo terrorista Hamás, «no puede implicar la muerte de civiles inocentes» en la Franja de Gaza. Además, también aseguró que la solución del conflicto comienza por reconocer el Estado palestino «la coexistencia es la solución», posicionándose claramente a favor de Palestina y generando un gran rechazo en Israel. Desde allí, el futbolista español José Rodríguez cuenta el sentir de la población israelí y ataca al líder del PSOE.

«A mí no me ha afectado en nada porque conocen a Pedro Sánchez. No le toman muy en serio. Me sorprende que apoye al terrorismo, porque muchas de las ayudas a Palestina van para Hamás, que es un grupo terrorista. Su ideología es matar a judíos, mientras que Israel quiere prosperar y tener un futuro mejor», expresa con firmeza el futbolista.

«El pasado 7 de octubre fue lo más cercano al infierno que he vivido», cuenta el ahora jugador del Hapoel Tel Aviv, que vivió allí el estallido de la guerra. Dos meses y medio después, el de Villajoyosa todavía tiene grabado a fuego lo que pasó aquel día en el que Hamás asesinó a multitud de israelíes.

«Yo estaba en mi casa porque jugábamos un partido esa tarde con el Hapoel Jerusalem y empezaron a sonar las alarmas muy temprano. Estuvieron sonando todo el día, cosa muy poco normal. Entrábamos y salíamos del búnker. Incluso por la noche pusimos la cama en el salón con mi familia para estar más cerca de la puerta del búnker», relata José Rodríguez.

«Normalmente, no pasa nada y haces vida normal, pero una, dos o tres veces al año puede sonar la alarma. Estás tres o cinco minutos en el búnker y ya puedes seguir con tus cosas. En España sería un caos absoluto. Y búnkeres, el 99,9% de las casas tienen uno. Israel ha invertido muy bien en defensa para proteger al máximo a sus ciudadanos», explica el centrocampista en una entrevista para Legal Sport.

«Yo sufría por mi familia. Si me pasaba algo a mí me daba igual. Ahora estoy mucho más tranquilo, aunque la salida no fue sencilla. La embajada española no nos ayudó en nada. Me sorprende que pagues impuestos y que no sirvan para nada. Nosotros tenemos contrato en vigor y lo tenemos que cumplir. En Ucrania se llegó a un acuerdo para liberar a los jugadores. Aquí no ha pasado eso, no se han manifestado. En esta guerra me he dado cuenta de que todos son intereses. Si pasa algo, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del club? Me sorprende, la verdad», reflexiona el jugador.

José Rodríguez no duda en apoyar a Israel: «La fortaleza del pueblo israelí es increíble. He visto a la Cúpula trabajar a 200 metros de mi cabeza explotando misiles. Sin ese sistema de defensa, Israel estaría destrozada. Hay que recordar que esto es una guerra, pero la gente intenta hacer vida normal. Mi ayuda es ser un altavoz para todo el mundo a través de las redes sociales. Explico todo lo que pasa aquí».

El mercado de invierno se acerca y se abre una oportunidad para los futbolistas de salir del país. Jose Rodríguez asegura que «me gustaría cumplir mi contrato con el club» porque se siente importante, aunque reconoce que «si empeora la situación o no mejora tendré que buscar una solución. Estar lejos de la familia es lo peor. Mi agente ha recibido llamadas, aunque a mí personalmente no me ha llegado una oferta formal».