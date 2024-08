Sorloth y Le Normand, viendo al Atlético en Getafe

Alexander Sorloth y Robin Le Normand, los dos fichajes que ha hecho hoy oficiales el Atlético, ya están integrados en la dinámica rojiblanca. El noruego y el francés están viendo en directo el partido amistoso que están jugando sus nuevos compañeros en Getafe y antes de comenzar han sido presentados al Cholo Simeone en el vestuario del Coliseum.

Le Normand y Sørloth se encuentran en el Coliseum, donde presenciarán el #GetafeAtleti y han conocido a sus nuevos compañeros 🫂 pic.twitter.com/SAAiDbx80w

— Atlético de Madrid (@Atleti) August 3, 2024

El Atlético ha invertido casi 70 millones de euros en el delantero y el defensa, los dos primeros fichajes para la nueva temporada. Le Normand fue desde el principio el objetivo número uno para ocupar la plaza de Stefan Savic, que tras nueve años ha abandonado el equipo para prolongar su carrera en el fútbol turco, pero en cambio Sorltoh llega tras la espantada de Dovbyk, que al final se ha marchado a la Roma.

Con Sorloth y Le Normand no se va a cerrar ni mucho menos el capítulo de fichajes para esta próxima temporada. El Atlético está buscando otro central, otro delantero, un centrocampista y un lateral derecho. El más cercano es el inglés Connor Gallagher. Ya existe un acuerdo con el Chelsea por cerca de 40 millones de euros, pero falta el ok definitivo del internacional inglés, que no tiene claro que quiera dejar la Premier.

Sus números la pasada temporada en la Premier son impresionantes para un jugador de su demarcación: cinco goles y siete asistencias en 37 partidos de Liga. Estamos hablando de un titular indiscutible en el Chelsea que se ganó a pulso su convocatoria para la Eurocopa, donde jugó menos de lo esperado. El Atlético cree que ficha a un futbolista top y se ha lanzado a por él sin dudarlo.