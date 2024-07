El Atlético se lanza con todo a por Conor Gallagher

El Atlético se lanza a por todo a por Conor Gallagher, el internacional inglés del Chelsea, que le ha valorado en torno a 35 millones de euros. Gallagher, que jugó la Eurocopa con Inglaterra -aunque no intervino en la final ante España-, está considerado por el club como el candidato ideal para cubrir la demarcación de medio centro que tanto se echó de menos la pasada temporada.

Lo cierto es que el centrocampista británico está mucho más allá de ser un tapón de contención. Sus números la pasada temporada en la Premier son impresionantes para un jugador de su demarcación: cinco goles y siete asistencias en 37 partidos de Liga. Estamos hablando de un titular indiscutible en el Chelsea que se ganó a pulso su convocatoria para la Eurocopa, donde jugó menos de lo esperado. El Atlético cree que ficha a un futbolista top y se ha lanzado a por él sin dudarlo.

Tal y como ha anticipado el periodista italiano Fabrizio Romano, los clubes están ya en conversaciones directas y el Chelsea parece dispuesto a abrirle la puerta, algo que no entienden sus aficionados ya que estamos hablando de un titular de apenas 24 años, con un enorme futuro por delante. En Madrid creen que están a punto de repetir una operación similar a la de Kyrian Trippier y se han ido a por Gallagher con todo.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: Atlético Madrid and Chelsea are now in direct talks for Conor Gallagher deal.

Negotiations underway for package worth around €35/40m add-ons included, requested by Chelsea. Gallagher, on top of Atlético list as revealed in May — now getting closer. pic.twitter.com/1SFMadRGtD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2024

Por supuesto la llegada del inglés, si finalmente se produce, va a condicionar otras inversiones. Entre Le Normand y él se irían a una inversión de 70 millones de euros y faltan todavía por llegar un central, uno o dos delanteros y puede que un lateral derecho. En este escenario habría que añadir otros 35 millones más si es finalmente Sorloth el 9 elegido -o una cantidad similar si quien viene es Santi Giménez-. Dada la magnitud del gasto es probable que el club eche el freno y busque alternativas de bajo coste como podrían ser la vuelta de Mario Hermoso, que sigue sin equipo, o la cesión por parte del PSG del portugués Gonçalo Ramos, cuya primera temporada en Francia no ha estado a la altura de lo esperado.