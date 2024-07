El Atlético no llega a Gyökeres, tantea a Sorloth y piensa en Santi Giménez

Baño de realidad al Atlético, que no puede llegar de ninguna manera a los 70 millones de euros que pide el Sporting de Lisboa por el sueco Gyökeres, que era el candidato preferido por Simeone tras la espantada de Dovbyk. El club ha iniciado contactos con el Villarreal por el noruego Sorloth, que no llena ni mucho menos al Cholo pese a sus 23 goles la pasada temporada. Vuelve a aparecer en las listas el mexicano Santi Giménez, que gustó mucho al principio del curso pero que se había enfriado tras su pésima segunda vuelta.

En la desesperada búsqueda de un 9 en la que se encuentra sumido el Atlético, que ni en sus peores pesadillas pensaba estar sufriendo a estas alturas del verano, ha resurgido Santi Giménez, por quien siempre existió interés, aunque fue perdiendo fuerza a medida que iba transcurriendo un año 2024 en el que el delantero nacido en Buenos Aires no ha presentado buenos números, lo que se hizo patente en la pasada Copa América, en la que recibió muchísimas críticas.

A día de hoy el precio de Sorloth y Santi Giménez es el mismo. El Villarreal pide la cláusula, que son 38 millones de euros, y el Feyenoord tasa al mexicano en 40, que seguramente serán menos porque ya se han caído tanto el Milan como el Tottenham, que teóricamente eran equipos que le querían. En la balanza el noruego tiene a su favor su conocimiento de la Liga española, aunque en realidad sólo ha pasado de 12 goles esta pasada temporada. La adaptación del mexicano es una incógnita, pero tiene seis años menos (23 por 29) y a lo largo de toda su carrera siempre ha presentado números más que aceptables.

La decisión final, en cualquier caso, no puede demorarse mucho más. Simeone no tiene ahora mismo ningún delantero centro en la plantilla más allá del joven Adrián Niño, porque Samu Omorodion está en los Juegos Olímpicos, y el equipo está a sólo tres semanas de un complicado debut liguero en el campo del Villarreal. Tanto el entrenador como la dirección deportiva deben consensuar un candidato e ir a por él. Ahora mismo Sorloth y Santi Giménez son los dos que están sobre la mesa, tras comprobar que es imposible ir a por Gyökeres, pero no se puede descartar que surja un «tapado» porque, con el Atlético, absolutamente todo es posible.