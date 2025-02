Sorloth-Gallagher: ¿está siendo injusto Simeone?

¿Está siendo injusto Simeone con Gallagher y Sorloth? Es la pregunta que flota entre los aficionados rojiblancos, que no entienden el trato que les da el entrenador argentino al delantero noruego y al centrocampista inglés, perennes suplentes desde que arrancó el año. Sorloth lleva 12 goles -nueve en Liga- y dos asistencias y Gallagher fue un jugador clave en las victorias en París y Montjuic. Sin embargo ambos están por detrás de otros compañeros y no parece que su situación vaya a cambiar a corto plazo.

El gol marcado por Alexander Sorloth al Celta, que sirvió para evitar la derrota, ha vuelto a poner sobre el tapete el debate sobre el poco uso que le da Simeone al gigante noruego, que en los últimos partidos sólo ha sido titular en Liga ante el Mallorca. ¿Da mejor resultado cuando sale desde el banqullo? Es lo que parece creer el Cholo, y lo cierto es que los números parecen apoyar esa tesis. Sin embargo da la sensación de que podría jugar mucho más y de que su cambio llegó demasiado tarde el pasado sábado.

🇳🇴⚽ ALL ACCESS | ¡Así entrena un gøleador!

🎥 Disfruta del vídeo completo en nuestro canal de YouTube ⏯ https://t.co/MlXFYejMZD pic.twitter.com/8HhwkYHp4W — Atlético de Madrid (@Atleti) February 17, 2025

Algo parecido sucede con Conor Gallagher, un jugador que vive una paradoja en el Atlético difícil de explicar, y es que prácticamente no ha jugado casi nunca en su verdadera posición, como segundo delantero o, como alternativa, partiendo desde la banda derecha. Lo hizo a comienzos de temporada y respondió con dos goles ante Valencia y Celta, pero Simeone lo retrasó al costado izquierdo del centro del campo y ahí su influencia ofensiva es muy escasa. El ex del Chelsea lleva también muchas jornadas fuera del once pese a que cuando sale aporta bastante.

¿Dará su brazo a torcer el Cholo y les concederá una oportunidad el próximo sábado en Mestalla? A la vista de que sólo tres días después se enfrentará ante el Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey todo indica que así será y que otorgará descanso a algunos titulares, lo que podría beneficiar tanto a Gallagher como a Sorloth, que disfrutarán de una ocasión para reivindicarse y para demostrarle al entrenador argentino que merecen más minutos de los que están teniendo hasta ahora.