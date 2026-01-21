Slavia-Barcelona: ganar o ganar en Praga

El Barcelona se vuelve a poner el traje de la Champions League en este mes de enero para visitar al Slavia de Praga este miércoles a partir de las 21:00 horas. El equipo culé, tras la derrota del pasado fin de semana en San Sebastián, quiere recuperar sensaciones en un partido en el que está obligado a ganar si quiere optar al Top-8 y ahorrarse dos semanas de competición. Flick recupera a Raphinha y pierde para este partido a Lamine Yamal y Ferran Torres.

Ganar o ganar. No le queda otra al Barcelona este miércoles en Praga en la penúltima jornada de la Fase Liga de la Champions League. Tiene una final de las dos le quedan en Europa para intentar alcanzar el Top-8 y poder pasar directo a los octavos de final. Y así poder ahorrarse dos partidos a finales de febrero. Un descanso que a esta plantilla culé le vendría de lujo.

Pero ni ganando es seguro que el Barcelona pueda quedar entre los ocho primeros. Está obligado a sumar los seis puntos que le restan para alcanzar los 16 puntos con los que el año pasado se accedió a octavos directo. Pero este curso no es seguro que esa cifra de puntos sea válida. Por lo tanto, solamente le queda ganar y esperar.

Ha bajado el Barcelona a Praga para este partido de Champions con la recuperación de Raphinha, pero con dos bajas importantes como son las de Lamine Yamal y Ferran Torres. El primero está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas y el segundo sufre una lesión muscular. Tampoco han viajado Ter Stegen, que está cerrando su salida al Girona, y Cancelo, no inscrito en esta Fase Liga.

Enfrente, el Barcelona se encontrará un Slavia de Praga que actualmente tiene parada su competición y que no disputa un partido oficial desde el pasado 13 de diciembre. Durante el mes de enero, el cuadro checo ha disputado tres amistosos ante equipos suizos, alemanes y noruegos.

El Slavia de Praga llega a esta penúltima jornada de la Champions prácticamente eliminado después de sumar solamente tres puntos, en tres empates, en seis jornadas. No ha ganado ningún partido y solamente ha marcado dos goles a favor (ambos llegaron en un partido ante el Bodo).

Es uno de los equipos más flojos de esta Champions y sus tres empates son ante el Bodo (2-2), Atalanta (0-09 y Athletic Club (0-0). El cuadro vasco también visitó el mismo estadio en el que juega hoy el Barcelona, y no pudo pasar del empate. En cambio, Tottenham, Arsenal e Inter de Milán le ganaron 3-0. Los gunners lo hicieron en Praga.