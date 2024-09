Simeone salta al top ten de entrenadores históricos de Primera

Diego Pablo Simeone también es historia en la Liga española. El argentino ha entrado en el top ten de entrenadores con más partidos dirigidos en Primera División y, salvo catástrofe, acabará la temporada muy cerca de los cinco primeros. El Cholo suma 482 presencias con el Atlético en la máxima categoría y ante el Espanyol dejó atrás al galés John Toshack. Su siguiente objetivo es un ex-técnico rojiblanco como Fernando Daucik, del que sólo le separan seis encuentros. Eso sí, parece complicado que esté en condiciones de superar a Luis Aragonés, líder indiscutible con una estratosférica cifra de 756 partidos. Le saca nada menos que 274 a Simeone, que necesitaría más de siete temporadas completas para superarle.

El Cholo está a apenas 18 partidos de llegar a los 500, una cifra que hasta ahora sólo han conseguido siete entrenadores en la máxima categoría, dos de los cuales se encuentran aún en activo, Ernesto Valverde en el Athletic y Víctor Fernández en el Zaragoza, aunque en el caso del aragonés no tiene de momento la opción de seguir sumando porque su equipo se encuentra en Segunda División. Por lo menos tendría que esperar a la próxima temporada.

Con los números en la mano Simone, con contrato en el Atlético hasta 2.027, va acabar el curso 24-25 dejando atrás a Fernando Daucik, Joaquín Caparrós y Javier Clemente, lo que valdría acceder a la séptima posición del ranking. Eso, por supuesto, siempre que el ingeniero Manuel Pellegrini, que le saca seis partidos de ventaja al argentino, acabe la temporada con el Betis. Al chileno le quedan sólo 12 para abrochar el medio millar.

Cumpliendo lo que tiene firmado Simeone no podría acceder todavía al top tres ya que no llegaría a los 600 partidos, escalón que sólo acreditan Javier Irureta y Miguel Muñoz, y al que el Cholo no llegaría hasta 2.208. Mucho más lejano es, de hecho, el primer puesto de la clasificación, en poder de Luis Aragonés, y que en pura lógica parece inalcanzable.

Simeone superó en marzo de 2023 al propio Luis Aragonés como el entrenador del Atlético de Madrid con más partidos dirigidos, con 685 por 612 del de Hortaleza, pero la diferencia es que el argentino sólo ha entrenado en España a los rojiblancos, mientras que el madrileño estuvo también en los banquillos de Barcelona, Valencia, Betis, Sevilla, Espanyol, Oviedo y Mallorca.

Top ten de entrenadores de Primera: