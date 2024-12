Simeone: «Riquelme tendrá que convivir con lo que tiene el fútbol y la sociedad, que es la crítica»

Otro partido, el tercero en siete días del Atlético, y a nadie le importa. El Getafe es el tercer y penúltimo capítulo de una serie que tiene a los de Simeone imbuidos en el ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Los últimos diez partidos se cuentan por victorias. Y, si suman uno más este domingo ante los de Bordalás, arribarán en Montjuic para enfrentarse al Barcelona con la Liga en plena ebullición.

«Estamos analizando qué es lo mejor para el partido de mañana y veremos qué hacemos. La única manera de cuidar las cosas es generando trabajo, humildad y compromiso. A partir de eso y en ese juego pueden pasar muchas cosas», analiza Simeone sobre la racha de su equipo que va camino de ser histórica.

Mucha culpa de ello la tiene la sociedad formada por Griezmann y Julián Álvarez, 23 goles entre ambos. «De a poco fueron creciendo desde la conexión, el entendimiento, cada día progresan en esa sociedad que se va generando y cuando les toca entrar a Correa o a Sorloth se alimenta el equipo de otras características. Necesitamos de todos. Tenemos cuatro delanteros muy importantes y necesitamos lo mejor de cada uno y que en cada tiempo que le toque jugar».

El Getafe aterriza en un Metropolitano en el que lleva dos temporadas revirtiendo su desdicha contra el Atlético. «Siempre lo he visto como un equipo muy competitivo que tiene clara su idea de juego. A partir de la impronta del entrenador le ha permitido estar donde está y no nos imaginamos un partido con dificultades, competido en el juego del campo. Ellos juegan de una manera concreta y lo hacen bien. Tienen un entrenador con las ideas muy claras».

No está siendo la temporada deseada por Riquelme. Poco protagonismo sobre el terreno de juego y criticado fuera de él. «Es un futbolista importante de la plantilla, posiblemente de los que más hemos hablado en este tiempo. Necesitamos toda la capacidad que tiene, entre su velocidad, golpeo, trabajo, humildad, esfuerzo para trabajar dentro del equipo. Tendrá que convivir con lo que tiene el fútbol y la sociedad, que es la crítica. A mi criterio lo hará más fuerte y la gente que está a su alrededor lo ayudará día», detalló Simeone.

La irrupción de Barrios ha desplazado a Koke hacia un banquillo poco habitado por él durante las campañas anteriores, pero que visita con asiduidad en lo que va de curso. Simeone ha modificado su rol dentro del vestuario. «Si hay alguien que me conoce como nadie en esta plantilla es Koke, sabe bien lo que buscamos, la importancia del grupo para favorecer al equipo. Ahora le está tocando no empezar pero sí entrar en muchos partidos y lo ha hecho como lo hace él. Necesitamos de su jerarquía, de su lugar en el vestuario que es nuestro capitán y de seguir en la línea en la que está. Qué voy a contar de todo lo que me ha dado. Espero más de él siempre como él espera más de mí y que siga igual».