Riquelme dice basta: cierra los comentarios en redes sociales por el ‘hate’ que recibe

Una vez precintada la victoria del Atlético sobre el Slovan Bratislava, Rodrigo Riquelme, que había disputado los últimos 18 minutos del encuentro, decidió publicar en sus redes sociales un recopilatorio de imágenes del encuentro. Algo corriente en los deportistas, más entre los jóvenes, adheridos a las nuevas plataformas.

El futbolista rojiblanco decidió desactivar los comentarios en dicha publicación debido al hate que los aficionados vertieron sobre él. Un error suyo durante el partido ante el Mallorca, en una jugada en la que decidió disparar a puerta en lugar de ceder a Correa, prendió la mecha. El propio Simeone lo criticaría en rueda de prensa.

«No hay que ser egoísta, hay que ser compañero. Decidió patear, pero no era lo que había que hacer. Por suerte no tuvimos que pagar la decisión», aseguró el técnico argentino. No está siendo la temporada esperada por Riquelme, lejos del protagonismo que tuvo en la anterior, la explosión de Galán y el cambio de sistema han reducido su participación hasta los 624 minutos en lo que va de curso.

Cuarto que menos ha disputado de la plantilla rojiblanca. Y cuando se ve dentro del terreno de juego, ya sea por la presión o el ansia de querer aprovechar la oportunidad, brota en imprecisiones y decisiones erróneas. El deseo de Riquelme es triunfar en el Atlético, su Atleti. Por ello ni siquiera escuchó cualquier oferta posible.

Las críticas, a tenor de su medida en redes sociales, comienzan a afectar a un Riquelme que la temporada pasada demostró su fortaleza mental ante el Inter en Champions. Erró una ocasión clara de gol, pero pidió ser uno de los lanzadores para la tanda de penaltis. Ahora la situación ha cambiado, ha perdido protagonismo y es el centro de las críticas.