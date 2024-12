El Atlético contra el gafe del Getafe: ya le rompió un récord el año pasado

El Atlético no se fía del Getafe. Y hace bien. El equipo del sur de Madrid lleva dos temporadas consecutivas empatando en el Metropolitano, en ambas ocasiones con goles de penalti en los últimos minutos, y en el antecedente más reciente pusieron fin a una racha de 20 victorias consecutivas en territorio rojiblanco tras remontar un partido que iban perdiendo 3-1 en el minuto 87. En la búsqueda del undécimo triunfo consecutivo el equipo de Simeone se enfrenta a un enemigo que se le atraganta en los últimos tiempos. El Cholo lo sabe y ha preparado el choque a máxima conciencia.

Los dos últimos Atlético-Getafe en el Metropolitano han acabado con polémica. El cuatro de febrero de 2.023 Mateu Lahoz se inventó un penalti por manos de Saúl que permitió al turco Enes Unal igualar a los 83 minutos el gol inicial de Ángel Correa. Tanto el estadio como el banquillo estallaron por lo que consideraron una verdadera injusticia, pero el árbitro valenciano, en su última temporada en Primera, se mostró impertérrito.

Ese 1-1 no fue un resultado cualquiera. Aquella sería la última vez en la que un equipo visitante sacara un resultado positivo del Metropolitano durante casi un año. Uno tras otro el Atlético fue coleccionando triunfos domésticos hasta un total de 20. Parecía imposible que alguien le doblegara, pero llegó de nuevo el Getafe y un 20 de diciembre del mismo 2.023 cortó en seco la racha empatando a tres en el estadio rojiblanco.

Para conseguirlo, sin embargo, fue imprescindible contar con la cooperación arbitral. En esta ocasión de Muneura Montero, que expulsó a Savic a los 38 minutos dejando al Atlético con uno menos durante 52 minutos. Incluso así los de Simeone iban mandando 3-1 en el marcador hasta el 87, momento en el que Óscar Rodríguez logró el 3-2. En el descuento Riquelme cometería otro penalti parecido al de Saúl del año anterior y Borja Mayoral, desde los once metros, acabó con el récord de victorias en casa. Aquella fue la noche, por cierto, en la que Antoine Griezmann se convirtió en máximo goleador histórico del Atlético superando a Luis Aragonés.

El destino, que es siempre caprichoso, quiere que el partido del domingo presente circunstancias similares porque el Atlético también defiende ante el Getafe una racha de triunfos, en este caso globales. Si los de Simeone superan a los de Bordalás, que fuera de casa no han ganado aún esta temporada, se plantarán en 11 resultados positivos consecutivos, pero sin duda no lo tendrán fácil. El Getafe lleva dos años puntuando en el Metropolitano tras acumular una racha de diez derrotas seguidas. Su entrenador no le ha ganado nunca a Simeone un partido oficial, pero ya le ha arrancado varios empates dolorosos, dos con el Getafe y otro con el Valencia. De ahí que la palabra cautela sea la que más se oye en estas últimas horas en el vestuario porque nadie, absolutamente nadie, se fía del enemigo que aparecerá el domingo a las dos de la tarde en el césped del estadio.