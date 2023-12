Griezmann hace historia pero el Atlético tira la Liga

Griezmann entra en la historia del Atlético igualando el récord de Luis Aragonés en la misma noche en la que el equipo tira definitivamente la Liga. El Getafe, el último equipo que había empatado en el Metropolitano, ha vuelto a ser el que ha quebrado la racha de 20 victorias consecutivas rojiblancas y una vez más ha sido desde el punto de penalti y en los minutos finales de un partido marcado por la octava expulsión de un futbolista que por muchos motivos ya no debería volver a vestir la camiseta colchonera, el montenegrino Stefan Savic, un verdadero lastre cada vez que pisa un terreno de juego.

El Atlético se rehizo a la autoexpulsión de Savic a los 37 minutos y llegó a ir ganando 3-1 en el minuto 87, pero todo lo bien que lo había hecho Simeone con los cambios y la reorganización del equipo lo estropeó al final dando entrada a Saúl, lo que una vez más se tradujo en un hundimiento absoluto del que se aprovechó un Getafe que si no acabó ganando fue por un enorme paradón de Oblak en el minuto 100 ante Óscar. El Cholo insiste una y otra vez en dar entrada al alicantino cuando el equipo va ganando y lo único que consigue es quedar a merced del rival, pero está claro que no aprende la lección.

Valiente y ambicioso, el Getafe tiró muy arriba la línea de presión para exigirle al Atlético el máximo de precisión en la salida de balón. La estrategia le dio resultado a Bordalás porque los colchoneros se encontraron enredados en una tela de araña de la que no supo cómo salir. Desactivado Griezmann, desubicado Lino fuera de su espacio natural de la banda e intrascendente Memphis, el equipo quedó reducido a lo que pudiera inventar desde el extremo Riquelme, que a los nueve minutos sacó de la nada un disparo que no parecía revestir peligro, pero que acabó convirtiéndose en una folha seca que impactó contra la parte externa del travesaño.

La aparición de Roro fue sin embargo un oasis en el desierto. El Atlético no supo resolver el acertijo que le propuso el Getafe y perdió un balón tras otro mientras empezaban a escucharse tímidos silbidos de reprobación en un estadio demasiado acostumbrado a ver ganar a los suyos. Simeone empezó a comprender que había que tirar de balones largos para superar la línea de presión y en uno de esos Griezmann habilitó a Memphis, que a la media vuelta disparó para que Soria pusiera una mano prodigiosa. Si hubiera sido gol las imágenes habría revelado que el holandés estaba adelantado, pero por lo menos sirvió para intimidar a un rival que se le había subido a los hombros.

El partido estaba empezando a cambiar de rumbo cuando, una vez más, Savic perdió los papeles. A los 37 minutos metió una mano innecesaria ante Mata y por supuesto Munuera ni se lo pensó un segundo. Segunda amarilla y a la calle con demasiado por delante como para que fuera una anécdota. Simeone no tuvo más remedio que prescindir de Memphis para dar entrada a Azpilicueta y equilibrar la defensa. El siguiente paso fue mandar a Riquelme a la derecha y a Llorente al medio campo.

El movimiento de ajedrez del Cholo fue un jaque mate. A los 43 minutos Riquelme tomó el balón desde la banda tras recibir de Llorente, sacó un centro que superó a todos los centrales y en el punto de penalti apareció Griezmann para batir a Soria y levantar al estadio en pleno con un gol con el que nadie contaba. El principito se queda a una sola diana de igualar a Luis Aragonés.

El Atlético se preparó para administrar la ventaja en el segundo tiempo, pero el Getafe mostró las uñas desde el principio. Latasa falló un gol hecho en el arranque y, por fin, a los 54 minutos sacó premio. Oblak despejó horrible hacia el centro un disparo de Greenwood y el rechace le cayó a Borja Mayoral, que cabeceó por encima del portero esloveno para establecer un empate con el que ni mucho menos contaba Simeone. Y más tan pronto. La respuesta fue inmediata. Y muy valiente. De Paul al banquillo y Morata en el campo.

Una vez más el Cholo fue un iluminado. A los 62 minutos Llorente tiró un slalom increíble por la banda derecha y en el área pequeña Morata se adelantó a Duarte para cabecear a la red y volver a poner en ventaja al Atlético cuando parecía que era el Getafe el que mandaba en el partido porque Greenwood estaba on fire.

El Getafe no bajó de la cabeza y se fue de nuevo a por el empate, pero esta vez el Atlético le dio la puntilla. A los 69 minutos Damián Suárez le metió la mano en la cara a Mario Hermoso en el área y Figueroa Vázquez se lo cantó a Munuera, que no tuvo más remedio que irse a los once metros tras revisar la jugada. Desde el punto de penalti Griezmann batió a Soria por la escuadra y escribió su nombre en la historia igualando a Luis Aragonés como máximo goleador de la historia del club.

El 3-1 pareció sentenciar el partido, pero el Getafe no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Sometió al Atlético a un asedio continuo y esta vez con resultado. A los 87 minutos Greenwood habilitó a Óscar, cuyo disparo tropezó en Griezmann y acabó en la red, y ya en el descuento Riquelme cometió un pecado de juventud metiendo una mano prohibida en el área. El penalti lo transformó Borja Mayoral. Al final el Getafe pudo incluso ganar ante un Atlético totalmente agotado, pero surgió Oblak para salvar un punto.