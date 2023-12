Atlético-Getafe: vuelve el último equipo que puntuó en el Metropolitano

Vuelve el último equipo que puntuó ante el Atlético en el Metropolitano, vuelve el Getafe, ahora con Bordalás en el banquillo, y lo hace en una noche especialmente delicada para un equipo envuelto en un mar de sospechas tras su derrota en San Mamés. Situado a 10 puntos del Girona y a nueve del Real Madrid, el equipo rojiblanco se enfrenta a una semana de dos partidos en casa. Si los gana reducirá la diferencia a un máximo de siete, pero si no suma los seis puntos en juego ya puede decirle adiós a la pelea por el título.

No hay margen de error para el Atlético, que ha perdido de manera consecutiva los tres últimos encuentros de Liga jugados fuera de su estadio y que está ahora obligado a no fallar. Si no lo hace, además, se llevará un premio adicional. Si gana noche establecerá un nuevo récord de 21 victorias seguidas en el Metropolitano, superando la marca que ya estableció el Cholo entre 2012 y 2013. Sin embargo quien viene a verle no es cualquiera. El Getafe acaba de humillar al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y regresa diez meses después a un campo que no se le dio más en su última visita.

El cuatro de febrero, con un arbitraje lamentable de Mateu Lahoz, el Getafe empató en el Metropolitano con un penalti transformado por Enes Unal a los 83 minutos y dejó al Atlético muy tocado. Sin embargo ese fue el punto de partida de una racha increíble que por ahora ha durado 20 partidos, 17 de Liga y tres de Champions, durante la que uno tras otro todos los equipos que han visitado el estadio rojiblanco han sido derrotados. ¿Será el Getafe el que cierre el círculo? Si lo consigue abrirá una crisis navideña con la que nadie contaba hace pocas semanas.

Simeone deberá repartir esfuerzos para afrontar con éxito los dos últimos partidos del año, pero el entrenador es el primero en ser consciente de que o tira de lo mejor que tiene o se acabó pelear por el título, sobre todo teniendo en cuenta que el primer partido de 2024 será en el campo del Girona. Puede haber algún retoque, pero no se esperan cambios sustanciales.

Además del Getafe y de Bordalás -que nunca ha podido con Simeone, por cierto-, el Atlético se enfrenta a un dúo terrorífico, el formado por los andaluces Munuera Montero y Figueroa Vázquez. Será la tercera vez esta temporada en la que Munuera pite a los de Simeone, con un saldo positivo -por ahora- de dos victorias ante Rayo y Real Sociedad. Veremos si hay una tercera…

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Llorente, Witsel, Giménez, Hermoso, Riquelme, De Paul, Koke, Griezmann, Morata y Correa.

Getafe: Soria, Damián Suárez, Djené, Gastón, Diego Rico, Carmona, Maksimovic, Luis Milla, Greenwood, Latasa y Borja Mayoral.

Árbitros: Munuera Montero (campo) y Figueroa Vázquez (VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.30 horas.