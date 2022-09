Simeone juega al despiste con un once experimental

O bien juega al despiste o bien planea una rotación completa. Simeone ha ensayado hoy en el último entreno previo al partido de mañana ante el Celta con un once cargado de novedades del que desaparecen jugadores claves como Giménez, Reinildo, Koke y Joao. El Atlético afronta el martes en Leverkusen un choque clave para su futuro en la Champions, pero antes debe asegurar los tres puntos en la Liga si no quiere que se le escapen Real Madrid y Barcelona.

«La Liga es lo que nos da la vida», se ha cansado de repetir Simeone. Por eso parece extraño que vaya a experimentar tanto cuando el equipo se encuentra ya, antes de empezar la jornada, a cinco puntos del líder, Real Madrid, y a tres del segundo, el FC Barcelona. La derrota sufrida en el Metropolitano ante el Villarreal pesa como una losa y mañana no hay otro resultado admisible que no sea la victoria, porque ceder una desventaja de siete o incluso ocho puntos sobre el Real Madrid obligaría al equipo a remar contra corriente demasiado pronto.

Por lo visto hoy en el campo de entrenamiento el Atlético aparecería mañana con Oblak, Nahuel, Felipe, Witsel, Hermoso, Saúl, De Paul, Kondogbia, Lemar, Correa y Morata. Un once poco reconocible, aunque formado por once internacionales, para hacer frente a un Celta que llega con Iago Aspas de dulce, tras marcar cinco goles en las cuatro primeras jornadas.

Mañana se sabrá si el Cholo lleva sus planes hasta el final, pero de momento la noticia positiva es la vuelta del brasileño Mattheus Cunha, ausente desde la tercera jornada, y que ya ha vuelto a entrenar al mismo ritmo que sus compañeros, por lo que previsiblemente entrará en la convocatoria. Savic y Reguilón, mientras, siguen su proceso de recuperación mientras que Giménez se ejercitó en el gimnasio y no pisó el terreno de juego.

«Tenemos que conseguir que la gente se enganche al equipo», ha dicho hoy Simeone en la rueda de prensa previa al partido, en la que ha alabado la capacidad de sacrificio de Hermoso, que «con la llegada de Reinildo tuvo una fuerte competencia y tuvo que esperar su oportunidad, pero está trabajando muy bien». El entrenador eludió las preguntas sobre Griezmann «porque lo único que nos ocupa y preocupa ahora es el Celta», pero sí que dejó una «perla» para el recuerdo cuando se le hizo saber que el presidente Cerezo había asegurado que el club no le había dado ninguna indicación sobre si alinear o no al delantero francés. «Si el presidente lo ha dicho…donde manda patrón no manda marinero», ha asegurado el Cholo, que la semana pasada dejó claro que «soy y seré siempre un hombre de club».

Por cierto, que con respecto a las posibles novedades del Atlético también se ha pronunciado Coudet, entrenador del Celta, y ha sido muy claro: El Atlético tiene una plantilla muy rica, de muchísima jerarquía y un entrenador de los mejores del mundo. La diferencia la termina haciendo la jerarquía de los jugadores que tiene, muchos de ellos buenísimos. Más allá de los intérpretes, tiene un equipazo».