Simeone: hoy hace 13 años que el Atlético cambió su historia

El 23 de diciembre de 2011, a las 15.45 horas, la página web del Atlético de Madrid anunció el fichaje de Diego Pablo Simeone hasta junio de 2013. Ese día cambió para siempre la historia del club. Ese comunicado fue el más importante emitido jamás desde las oficinas rojiblancas. 707 partidos después, el Cholo presenta una hoja de servicios que le transforma de entrenador en leyenda: 420 victorias, sólo 131 derrotas y dos títulos de Liga contemplan al que puede considerarse como el personaje más importante de los 121 años de existencia de la entidad. Con Simeone desapareció el mito del «pupas» y el Atlético volvió a ser un grande. Pero esta vez, a diferencia de la época primigenia de Calderón y Luis Aragonés, es también un grande de Europa. Hoy se cumplen exactamente 13 años. Hoy tienen mucho que celebrar todos y cada uno de los aficionados colchoneros.

«Conozco exactamente lo que necesita el Atlético», dijo el Cholo en su presentación. Demasiado acostumbrados a la mediocridad de sus predecesores, a los presentes en la rueda de prensa la frase pareció más un tópico que una certeza, pero era en realidad una promesa, una premonición de lo que iba a suceder a partir de entonces. Ese fue el punto de partida de la etapa más gloriosa de la historia del club, una era dorada que aún no ha terminado, a la que le falta la guinda de la Champions que se ha acariciado ya en dos ocasiones, y que se acaba de interrumpir por el paréntesis navideño en pleno apogeo del equipo, con doce victorias consecutivas a sus espaldas y el recién estrenado liderato de la Liga. La crónica de Simeone no sólo no es que no esté agotada. Es que está más saludable que nunca.

La hoja de servicios de Simeone en el Atlético