«La autocrítica que hacemos de puertas para dentro es mucha más dura que la que trasciende, y les puedo asegurar que esta temporada hemos hecho un montón de autocrítica», dijo hoy Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al último partido de la temporada, que se jugará mañana a partir de las 22.00 horas ante la Real Sociedad. «Hemos aprendido mucho de lo que ha pasado este año y estoy preparado para lo que viene», aseguró el entrenador argentino, que admitió que «después de haber quedado campeones tenía la ilusión de repetir».

«Hemos sufrido muchos problemas que nos han condicionado. Se lesionó Trippier, luego se marchó, llegó Wass y enseguida se lesionó, a Vrsaljko no le pudimos utilizar mucho por el mismo problema y algo idéntico nos ha sucedido con Giménez y Savic. Por suerte vino Reinildo en febrero y eso nos ayudó bastante en defensa, y en la recta final pudimos contar más con los centrales titulares. Eso provocó que tuviéramos una regularidad atrás que antes nos había faltado», afirmó Simeone para resumir una temporada en la que confesó que «hemos encajado muchos goles, bastantes más de los que estábamos acostumbrados, y eso nos generó dudas».

Sin embargo el Cholo matizó que «me quedo con lo positivo y la temporada en el balance general nos permite aprender mucho. Hemos llegado a la Champions faltando dos partidos y competimos muy bien ante los dos equipos de Manchester. Nos faltó solo un detalle para llegar a semifinales. No estoy descontento en general, aunque es cierto que hay muchas cosas mejorables y vamos a tratar de solucionarlas para el año que viene».

En relación a los fichajes que necesita el equipo dejó claro que «no necesitamos demasiados futbolistas, aunque sí reforzar algunas posiciones en las que nos falta energía, pero tenemos grandes jugadores en todos los lugares», aunque por supuesto eludió dar nombres tanto de posibles altas como de las bajas que vayan a producirse, más allá de las ya conocidas de Herrera y Luis Suárez.

«Podía haber hecho más de lo que yo hice, es evidente que no me voy contento porque tenía la ilusión de volver a ser campeones», dijo para finalizar el técnico, que mañana tratará de mantener el tercer puesto en San Sebastián, posición de la que no ha bajado el equipo desde que él está en el equipo a temporada completa. «Nuestro objetivo es cerrar una campaña irregular de la mejor manera posible», afirmó.