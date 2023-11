Simeone-Gil Marín: media hora de confesiones

Media hora de confesiones para celebrar la renovación de Simeone hasta 2027. El entrenador argentino se ha sentado junto al consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín en un vídeo producido por el servicio de comunicación del club en el que los dos ejecutivos han repasado los últimos doce años de historia del Atlético. Estos son los pasajes más interesantes de una entrevista mutua que se puede seguir íntegramente en el canal de YouTube de la entidad.

Simeone: Gracias por confiar en nosotros. Hoy me viene en mente toda la gente que nos acompañó y que nos hizo generar todo lo que hemos creado. Todos nos han ayudado, aunque muchos ya no estén en el club. Me siento muy feliz en el lugar en el que estoy

¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué te llevó a llamarme por primera vez?

Gil: Me paré a pensar lo que necesitábamos. Yo siempre soñaba con tener estabilidad porque sabía que a través de ella podía ayudar al club a crecer, y sólo hay una forma de tener estabilidad en este mundo, los resultados. En aquel momento pensé que podías ayudarnos a recuperar los valores y a conseguir la estabilidad.

Simeone: Cuando me dijiste «necesitamos que nos ayudes» ahí acabó la charla para mí. Todo lo que vino después ya no tenía importancia. Llevaba mucho tiempo esperando esta llamada.

Gil: Le decía a tu hermana en la anterior renovación que quería llegar a los diez años para escribir un libro de cómo una persona puede cambiar en sólo una década la historia de un club. Pues bien, si Dios quiere no van a ser diez años, sino 16.

Gil: Seguro que mi padre, allí donde esté, se sentirá muy feliz viendo lo que has conseguido.

Simeone: Yo, imaginándomelo, lo veo exultante.

Gil: En doce años ha habido muchos picos, pero el aprecio mutuo y el respeto han sido la clave.

Simeone: Recuerdo que en una de las primeras cenas que tuvimos ya os dije que teníamos que ir partido a partido, y creo que ésta ha sido la clave de esta continuidad.

Gil: Todos los días recuerdo de dónde veníamos, por eso valoro muchísimo lo que hemos logrado.

Simeone: Se me vienen a la cabeza la gran cantidad de futbolistas que nos han ayudado a lograr esto. Y lo más bonito es que se sigue manteniendo una relación muy linda con todos ellos.

Gil: Hemos pasado mucho, pero hemos conseguido mantener el nivel competitivo pese a todo, y creo que eso es muy difícil.

Simeone: Tenemos que seguir cuidado todo lo que hemos generado y seguir sumándole cosas.

Gil: Sueño con que en este periodo nuevo de renovación que hemos firmado podamos llevar a cabo todo el proyecto que hemos diseñado en torno al estadio, y que va a ser una experiencia única para los aficionados del Atlético.

Simeone: Yo no puedo soñar tan lejos, yo tengo que ir partido a partido. Al equipo lo veo bien, con entusiasmo y convencido, pero tenemos que seguir. Venimos de un mal resultado en Las Palmas y otro bueno ante el Celtic, pero los jugadores son los primeros que interpretan que cuando detrás tienen un club fuerte para ellos es más fácil.

Gil: Ha habido muchos jugadores que nos han ayudado, pero quiero expresar mi gratitud por el esfuerzo que ha hecho Griezmann, que está siendo un ejemplo permanente.

Simeone: No sé si te acuerdas, pero el último día de mercado recibí una llamada diciéndome que era posible traerlo de vuelta al Atlético. Te llamé y me dijiste que lo intentaríamos. A las ocho de la tarde me dijiste que todo estaba bien encaminado, pero que tenías miedo de que no pudiéramos llegar a tiempo para inscribirlo.

Gil: Lo recuerdo perfectamente. Teníamos un problema de límite salarial y tuve que volver a activar la opción de cesión de Saúl al Chelsea. Cuando lo arreglamos llamé al agente de Antoine, que estaba con la selección. A las doce menos un minuto lo dejamos todo firmado.

Simeone: Antoine ha generado hacia nosotros un sentimiento de pertenencia. Y no sólo él, sino muchos jugadores, y cuando consigues eso siempre logras que te den un plus.

Gil: El momento más duro fue quizás cuando perdimos con el Madrid la segunda final de la Copa de Europa, ¿verdad?

Simeone: La gente se valora por los hechos. Perder la final de Milán fue un golpe muy duro y no sabía cómo generar de nuevo confianza entre los chicos. Me fui enseguida con la familia a Buenos Aires y le dije a Carla mi mujer que lo que necesitaba era que vinieras a verme, porque me hacía falta. A los 15 días me llamaste y cogiste el avión. En ese momento, a pesar de que había equipos que me querían, tuve claro que no me podía mover de aquí.

Gil: Tengo la sensación de que estamos generando mucha ilusión entre la gente y adquiero ante ti el compromiso de seguir invirtiendo en el equipo y tratando de poneros todo lo que podamos para conseguir el objetivo.

Simeone: Ya sabes que quiero más. Ojalá podamos llegar a la meta estos tres años consiguiendo los objetivos que tengo yo, que tienes tú y que tiene nuestra afición.