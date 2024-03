Simeone: «Cuando Oblak está bien es difícil que nos hagan un gol»

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa tras una noche histórica en la que el Atlético de Madrid consiguió el pase a los cuartos de final de la Champions League. Su portero, Jan Oblak, se volvió a convertir en su ángel de la guarda parando dos penaltis en la tanda contra el Inter de Milán. El entrenador argentino sólo tuvo buenas palabras para el esloveno, al igual que para Antoine Griezmann y Memphis Depay, los autores de los dos goles de su equipo en un encuentro que se marchó con 2-1 a la prórroga y posteriormente a los 11 metros.

El Cholo inició sus declaraciones remarcando que tiene «un gran respeto y admiración» por su «gente». «Cuando veníamos al estadio, el recibimiento era emocionante. Veníamos de un mal partido de la semifinal en Bilbao, de un partido feo en Cádiz. No era momento de pedir, sino de dar. Esto apareció, el equipo sintió enormemente el apoyo de la gente, que es determinante en nuestro estadio y lo ve todo el mundo», comenzó.

«El rival tenía mil fortalezas y los centrales nuestros jugaron un partido extraordinario, los carrileros lo mismo, Koke se dejó la vida, Griezmann pidió el cambio cuando no pudo más. Depay apareció», clamó Simeone. «Hemos tenido partidos importantes este año. El partido contra el Real Madrid en la Supercopa fue muy bueno, nos reivindicamos en el de Copa del Rey. No pudimos llegar a la final porque no lo hicimos bien. Hoy el equipo apareció. Y lo hizo por la energía que transmite la gente. Tenemos que mejorar fuera de casa y el principal responsable soy yo. Hoy teníamos un plan y perdiendo 0-1 no lo cambiaron.», dijo en relación con los partidos más importantes de esta temporada

«Tras el partido contra el Cádiz nos pasó lo mejor que nos podía pasar: nadie nos daba ninguna oportunidad», recordó Simeone. «Pasó. Se entregaron en un gran partido», valoró. «En la Copa llegamos a semifinales. Venimos haciendo una Champions buena, hemos eliminado a uno de los mejores de Europa. Ahora a seguir mejorando. Podemos seguir mejorando seguro», dejó claro.

Simeone alaba a su héroe

Sobre el futuro, Simeone fue bastante tajante y mandó un mensaje a la afición: «Lo único que le digo a la afición, gracias. Son 12 años en el club y todavía me siguen apareciendo las mismas emociones que cuando era jugador. No saben lo que es estar ahí abajo».

Simeone respondió a la pregunta sobre su estado después de ese tirón que le dio en la pierna cuando marcó Depay el 2-1. También sobre el no mirar los penaltis decisivos: «Si te están marcando el camino, sigue ese camino. Me pone muy contento por Oblak. Quiere estar con nosotros y cuando él está bien es difícil que nos hagan un gol. Se merece lo que nos pasó».

«Participó en lo más grande del partido», afirmó sobre Griezmann. «Cuando vio que no podía dar más, pidió el cambio», explicó sobre su sustitución por Saúl antes de la segunda parte de la prórroga. «Es una apreciación y ante la apreciación no voy a opinar. Con Morata tenemos un delantero extraordinario. La intención es poder hacer jugar juntos a Morata, Depay y Griezmann. En Cádiz hizo un partidazo», aclaró sobre el autor del 2-1.

«Si esto no me llega a suceder a mí levantándome a la mañana seguro que me mandarán un mensaje recordándome que lo importante es lo que viene. Necesitamos la Champions. Tenemos que seguir compitiendo. El Barcelona viene de un gran partido contra el Nápoles. Nos pone contentos a todos ver a tres españoles en cuartos», finalizó Simeone.