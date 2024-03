John Wall se abre en canal y relata su calvario durante varios años. El que fuera una de las grandes estrellas de la NBA, llegando a tener el segundo contrato más alto de la mejor liga del mundo, ha revelado que se puso dos veces un arma en la cabeza y casi se suicida durante el peor momento personal de su vida.

«Yo sé como es… Y trato de decirle a la gente que el tema de la salud mental es muy serio. Tuve que ir a buscar un terapeuta después de eso. Si no fuera por mis dos hijos, me habría suicidado. Me puse una pistola en la cabeza dos veces y mucha gente cercana a mí, mis amigos en ese momento, no lo sabían», contaba John Wall en The OGs Show.

«Hubo un vídeo que salió, en el que hacía gestos de pandillas callejeras y cosas así, fue cuando estaba en mi momento más oscuro, tratando de encontrar la felicidad… Pero quería suicidarme y era como si me alejara de su Tierra… les estoy fallando a mis hijos», añadió el jugador de baloncesto, que tiene 33 años y está en la NBA desde que fue seleccionado por los Washington Wizards con el número 1 del Draft de 2010.

«Twice I wanted to commit suicide, but I was like, ‘Man, if I take myself away from this earth, I’m failing my kids. Like, who gonna be there to raise them?’»

John Wall opens up about his past mental health struggles 🙏

(via @theOGsShow)

