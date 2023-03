«Si al Barça no se le pitaron penaltis en 78 partidos es porque no los hubo»

Luis Medina Cantalejo y Andreu Camps, presidente del CTA y Secretario General de la RFEF, respectivamente, atendieron a los medios en una extensa rueda de prensa sobre el Caso Negreira. El primero defendió la honestidad de los árbitros en todo el asunto, mientras que el segundo se centró en lo que ha hecho la Federación para esclarecer el asunto.

Material aportado por Barça

«La UEFA ha requerido información a la RFEFy se ha contestado. Se ha facilitado toda la información y a hacer cualquier acción que la UEFA diga. Sobre los otros aspectos, la información forma parte de la información reservada. He dicho que primero lo pondremos en conocimiento de los órganos judiciales y deportivos. Consideramos que esa información se elaborará el informe que se elevará a quien corresponda».

Estrada Fernández

«Lo que he dicho, dicho queda. Cuando uno está con un grupo de compañeros y se filtra, hay uno que es egoísta y no es compañero. No voy a dar nombres. Se le ha requerido información y hay uno que no lo ha hecho».

Estrada apartado

«Será una cuestión del colectivo y de él. Vamos a tratarle con la igualdad que corresponde. Este fin de semana no se le ha apartado, está de AVAR. En este momento hay que encajar todos los engranajes para que no haya problemas. La función del VAR va quemando mucho y ni ha habido momento de apartarle, sino que por momentos se les ha dado descanso. Además, no soy yo sólo quien forma parte de las designaciones. Se le tratará con absoluto respeto, esperemos que sea mutuo».

Directivo que conocía los hechos

«No me he debido explicar bien. Tenía responsabilidades gubernamentales, no en la Federación».

Javier Enríquez

«El hijo del ex vicepresidente presentó dos sesiones y desde ahí tuvo sesiones de vídeos y poco más. Con nosotros nada más. Date cuenta que la plantilla de profesionales no están todos aquí. Si ellos estimaron en que una persona que había estado en esta casa les venía bien… En ese tiempo esa persona no se sabía que había cometido nada».

Por qué no van con Estrada en la querella

«Primero, en uno de los apartados de mi explicación he dicho que entendieron que tuvimos que dejar a la Fiscalía que desarrollara su trabajo y esa es nuestra posición. Si hay otras, es respetable, pero la nuestra también. Nuestros abogados especialistas creen que para llegar al centro del asunto lo correcto es dejar que la Fiscalía haga su trabajo. Hoy no podemos estar en Barcelona porque entre otras cosas, la demanda no ha sido admitida a trámite. En el momento en que sea admitida, nos personaremos».

Explicaciones del Barça

«Lo tendrán que decidir ellos. Esta noche le arbitramos. Las personas que van a hacerlo van con la honestidad por bandera. Será la Justicia quien enjuicie. Hemos aportado todos los datos y las imágenes, para ver que no hay nada que ocultar. Queremos que se limpie este nombre».

Albert Soler

«No me he referido a ninguna persona en concreto ni lo voy a hacer».

A cambio de qué fueron los pagos

«Te puedo contestar que aquí no tenía ningún sueldo. Repito: las competencias que tenía durante años era llamar y decirte en qué grupo ibas y comunicar ascensos y descensos. Respecto a los penaltis o no penaltis, sino se pitaron era porque no los habría a juicio de los árbitros. En la vida me han hecho una insinuación para que mi actuación fuera de un lado a otro. Cuántos ex árbitros hay hoy en día en medios y todos dicen lo mismo que yo. Queda absolutamente fuera de cualquier duda que la honestidad de los árbitros».

Querellarse

«Hay varias circunstancias. Primero, una investigación de la Fiscalía y si presentan la correspondiente denuncia o querella ante el juez competente, la Federación se personará. Si el juez la admite a trámite, la Federación se presentará. Si la Fiscalía no la admite a trámite, tendremos que ver si hay causa o no para que se presente».

Árbitro que no colabora

«Explicaciones no nos ha dado ninguna. No ha contestado».

Afición que duda

«Tengo grandes amigos entrenadores, periodistas, jugadores y nunca he sentido que me miren como un delincuente. Aquí están todos los árbitros y si un jugador quiere hacer las cosas bien, el árbitro también.Yo ya no me molesto en convencer a nadie. Quien no quiere creer, seguirá pensando lo mismo».

Relación con Enríquez Moreno

«No vamos a publicar nombres ni nada. Esto no puede ser hacer lo que queramos. Nos debemos a nuestro departamento jurídico y no se puede hacer».

Descenso del Barça

«No soy en Juez de Competición ni de Integridad, soy el Secretario General. Mi labor es buscar información y recabar toda la posible, en contabilidad, registro… ha sido muy exhaustiva. No me corresponde a mí decidirlo».

¿Pone las manos en el fuego?

«Ya lo he dicho, pongo las manos en el fuego por mis compañeros de entonces y por los de ahora. Si en cualquier momento sale algo, que la Justicia recaiga sobre ellos. No tengo que decirle nada a Enríquez Negreira».

Sospechas de Negreira

«Si alguno lo hubiera sabido, porque he estado en activo, en la dirección técnica, un año con el VAR… tengo una perspectiva bastante completa. Si alguien hubiera sabido algo, Sánchez Arminio le habría puesto en la calle inmediatamente».

Sánchez Arminio

«Sí la pondría. Ha sido el presidente de muchos árbitros. He hablado con él y está muy fastidiado. Mañana sale que alguno hizo algo, si lo hemos hecho, para adelante. Esto no es algo provocado por nosotros. Que lo paguen con la máxima contundencia».

Cuánto cree que interfiere una decisión arbitral

«Una competición de Liga es muy larga, de muchas jornadas, en las que habrá errores. Los que van bien están arriba, están abajo los que están mal… No hay que dejarse influenciar».

Devaluación

«No están siendo juzgados los árbitros aquí. Que no son los árbitros, era una persona que pertenecía al Comité. La imagen dependerá de todos. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Los árbitros españoles son de los mejores del mundo. Están siempre en lo más alto y no van a tener ninguna incidencia».

Condicionados

«No hago ninguna valoración. Ayer hablamos con él (Andújar Oliver) y ha dado su apoyo a la causa».

Limpiar la imagen

«Que haya una actuación desde el punto de vista jurídico, que los culpables sean sancionados. A partir de ahí, la situación será la misma que antes. Quien no nos quiera creer no va a hacerlo. Tenemos que captar árbitros jóvenes, seguir nuestro trabajo diario».