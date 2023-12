El Sevilla FC ha anunciado la destitución fulminante de Diego Alonso nada más caer goleado frente al Getafe en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo hispalense no ha esperado para tomar medidas drásticas después de una nueva derrota que ha agravado todavía más la galopante crisis que atraviesa el equipo.

«El Sevilla FC anuncia que ha destituido a Diego Alonso como entrenador blanquirrojo. El club agradece al técnico uruguayo sus servicios y desea la mejor de las suertes en el futuro», reza el escueto comunicado difundido esta noche por el club andaluz.

Después de la destitución de José Luis Mendilibar en el mes de octubre, el Sevilla contrató a Diego Alonso con el objetivo de reflotar al equipo, pero ha ocurrido justo lo contrario y se ha hundido cada vez más hondo bajo el mando del técnico sudamericano. Después de quedar eliminado de Europa en el anterior partido, una nueva humillación ante el Getafe ha sido la gota que ha colmado el vaso y la paciencia de la directiva.

El balance de Diego Alonso durante estos dos meses de aventura en el Sevilla es difícilmente empeorable, con apenas dos victorias en 14 partidos oficiales y ambas en Copa del Rey frente a equipos muy inferiores. En la Champions ha sumado pleno de cuatro derrotas, mientas que en la Liga tampoco ha sido capaz de ganar, con cinco empates y tres derrotas.

Nada más caer ante el Getafe, el director deportivo del Sevilla, Víctor Orta, compareció ante la prensa para explicar esta decisión. «La calidad de su trabajo no ha sido devuelta con buenos resultados. Tenemos que buscar una reacción y es la destitución. Espero que mañana o pasado podamos anunciar un nuevo entrenador», dijo.

Así, un Sevilla que no vence en Liga desde el 26 de septiembre ante el colista Almería busca un nuevo técnico en la deriva del último año. El pasado curso no convenció el inicio de Julen Lopetegui y la llegada de Jorge Sampaoli fue también un fracaso que inicialmente salvó Mendilibar ganando la Europa League, pero Diego Alonso no tuvo ese efecto.