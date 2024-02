Sevilla-Atlético: el último tren a la Liga pasa por el Pizjuán

El último tren a la Liga pasa por el Pizjuán y el Atlético lo sabe. El equipo de Simeone necesita ganar esta tarde para exprimir sus últimas opciones de pelear por un título que tiene muy complicado, sobre todo después de la victoria de ayer del Real Madrid, que sigue a 10 puntos de distancia, y del que podría despedirse si no sale de Nervión con el máximo botín. Y no lo tendrá fácil porque no es un escenario que se le dé bien: tan sólo una victoria en sus cinco últimas visitas aunque, eso sí, el triunfo fue en la más reciente, y a ella se agarran los rojiblancos para pelear por un triunfo que necesitan perentoriamente.

Simeone se lleva a 20 futbolistas a Sevilla. Todos los disponibles salvo los lesionados Azpllicueta, Lemar y Giménez y el sancionado Saúl. Por cierto que el uruguayo ya está más o menos integrado en el grupo y es probable que la próxima semana pueda ir ya convocado ante Las Palmas, aunque se está trabajando para que esté disponible al 100×100 en el partido de ida de octavos de final de la Champions ante el Inter el próximo día 20.

En principio el Cholo tirará de todo lo que tiene. Incluso de un agotado Griezmann que espera romper en Sevilla una sequía que dura ya seis partidos, y que se hizo especialmente evidente en el partido de Copa ante el Athletic. A Antoine el Sánchez Pizjuán le evoca excelentes recuerdos porque allí anotó un hat-trick en otro mes de febrero, pero de 2018, hace seis años. No es el único: el Sevilla es el rival predilecto de Koke, que le ha marcado nada menos que siete goles con el Atlético. Los números son espectaculares si tenemos en cuenta que el capitán no es precisamente pródigo ante la portería contraria.

📋 ¡Estos son los futbolistas rojiblancos que se desplazarán a Sevilla! pic.twitter.com/IiEYdR6zeK

— Atlético de Madrid (@Atleti) February 10, 2024

El Sevilla recupera a Suso y Sergio Ramos, que no pudieron jugar el último partido por sanción, pero deberá hacer frente a nada menos que siete bajas y dos dudas. Están fuera Kike Salas, Gudelj, Marcao, Nianzou, Agoumé, Lukebakio y Mariano y deberán superar una prueba de última hora Pedrosa y Ocampos, aunque los dos han sido incluidos en la lista, en la que la mayor novedad es la recuperación de Erik Lamela. La victoria del pasado lunes en Vallecas ha permitido tomar un poco de aire a Quique Sánchez Flores, pero la situación es aún muy delicada, a sólo tres puntos de distancia de un descenso que marca el Cádiz.

📋 @ErikLamela, principal novedad en la lista para el #SevillaFCAtleti. 💪🏻⚪️🔴#WeareSevilla

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 10, 2024

Pita un semidebutante como Iglesias Villanueva. Es su segunda temporada en Primera, pero ya ha protagonizado escándalos sonoros, como el del Cádiz-Elche del curso anterior. Ni Atlético ni Sevilla han perdido nunca con él, pero tampoco les ha arbitrado demasiado. En el VAR estará Muñiz Ruiz, árbitro principal esta semana en el Mallorca-Real Sociedad de Copa.

Alineaciones probables:

Sevilla: Nyland, Navas, Badé, Sergio Ramos, Acuña, Mejbri, Soumaré, Sow, Ocampos, Isaac Romero y En Nesyri.

Atlético: Oblak, Savic, Witsel, Hermoso, Llorente, De Paul, Koke, Barrios, Lino, Griezmann y Morata.

Árbitros: Iglesias Villanueva (campo) y Muñiz Ruiz (VAR).

Estadio: Sánchez Pizjuán, 18.30 horas.