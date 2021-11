Sergi Barjuan se mostró satisfecho con los tres puntos que sumó el Barcelona en su difícil visita a Kiev en la que se jugaban todo en Champions League. «Había que ganar por lo civil o por lo criminal», decía el entrenador blaugrana, que está contento con el trabajo de jugadores como Ansu Fati o Ousmane Dembélé. Además, sigue mostrando su apoyo al club como interino: «No puedo estar pensando si mañana estaré o no estaré».

Su análisis del partido

«En la primera parte nos esperaban. Lo habíamos trabajado, pero nos hacían correr hacia atrás. Hemos tenido que cambiar un poco el equipo por el problema físico de Dest. He hablado con Gavi para matizarle temas de la presión porque no es lo mismo ser interior que extremo, pero hoy en el centro del campo teníamos cuatro jugadores y eso nos permitía ir fuerte. En la segunda parte, hemos decidido que Busquets se metiese más atrás para sacar el balón».

Tiró de sentimiento ante sus jugadores

«En la charla previa al partido, como culé que soy, les he recordado lo importante que era el partido para nosotros. Y hay muchos jugadores de la cantera para que lo entendieran. He ido al sentimiento. Les he recordado que no habíamos ganado fuera. No sé si funcionó o no, pero tenía que cambiar un poco el guión. Y hemos ganado. Cuando ganas te liberas. Y creo que este golpe en la mesa es importante. Para mantener la dinámica, hay que seguir así. Para hacer goles sufrimos mucho. Hay que seguir picando piedra».

Ganar como fuese

«Sí. Por lo civil o por lo criminal. Todo el mundo lo sabía. Los jugadores, en las horas previas, estaban tensionados. Y ves que la fisonomía de la cara ha cambiado. Creo en el trabajo, en el camino que nos ha llevado a la victoria. Pero ganar te ayuda a trabajar mejor y a que los jugadores perciban mejor el mensaje que damos. Veremos cómo es el partido siguiente, pero ayuda».

La figura de Ansu y la baja del Kun

«He tratado poco al Kun, pero necesitamos ayudarle, arroparle y que tenga una recuperación rápida. Ansu tiene eso que le diferencia, que es el gol. Tiene esa calidad que aporta y libera un poco a Memphis. hoy ha metido Ansu, mañana meterá Memphis. Cuando puedes dividir el foco de tus amenazas, eso hace que los rivales tengan varios objetivos y haya más espacios libres».

«Estar en el Barça es la leche»

«Es cierto que, a nivel personal, el hecho de estar aquí en el Barça es la leche. Porque este club me lo ha dado todo. Luego, los jugadores entienden dónde están y la importancia que tienen de lo que hacen».

Dembélé

«Tiene velocidad, uno contra uno, visión de juego. Atrae jugadores y lo he puesto antes de lo que esperaba. Es de agradecer que los jugadores que estaban tocados han querido jugar. Entre ellos, él. Y es un jugador que marca diferencia».

Su puesto en el banquillo

«Como si fuese mi equipo. Como si yo demostrase dudas, mis jugadores no creerían en mí. La única manera de que podamos ir juntos con los jugadores es que nos ayudemos. No puedo estar pensando si mañana estaré o no estaré. Quiero el club y es importante que no haya la mínima duda porque si no lo que he hecho hoy no serviría de nada».

¿Seguirá ante el Celta de Vigo?

«Trabajaremos mañana. Disfrutemos hoy. Lo que sé es que cuando vuelva mañana tengo que entrenar. No sé si acabaré en Vigo la semana o en el Johan Cruyff. Pero yo aportaré lo que sé y eso me ayudará a crecer».