Sandro Rosell: «Voy a luchar por saber quién apretó el botón rojo de ponerme en la cárcel»

Sandro Rosell, ex presidente del Barça, ha vuelto a levantar la voz contra la justicia española. El empresario catalán, que estuvo en prisión preventiva durante casi dos años antes de ser absuelto, mantiene su firme determinación de esclarecer las razones que motivaron su encarcelamiento y, sobre todo, quién tomó la decisión de enviarlo a prisión.

La diana de sus críticas es Carmen Lamela, entonces jueza de la Audiencia Nacional y actual magistrada del Tribunal Supremo. Rosell no oculta su indignación y va más allá de la mera crítica profesional. La califica como «jueza inútil o corrupta» y asegura que la indemnización que le ha sido reconocida por el Estado, de 232.000 euros, no es suficiente reparación. Además, considera injusto que esa cantidad tenga que ser abonada con dinero público: «Me sabe mal que estos 232.000 euros, que es mucho dinero para muchísima gente, para mí también, por supuesto, lo tengan que pagar todos los españoles, de sus impuestos, cuando el error ha sido cometido por una señora que era juez, que es juez, que es magistrada hoy del Supremo».

Rosell insiste en que no se trata solo de una cuestión económica y que espera «que sea más, porque dos años en la cárcel no tienen precio». Pero su prioridad es moral y personal: saber qué motivó la decisión judicial. «Lo más importante para mí es llegar a saber quién ordenó a esta señora meterme en la cárcel», señala el ex presidente del Barça.

Según su relato, en una entrevista publicada por el diario ABC, no tiene motivos para pensar que la jueza actuara por enemistad o motivos personales, ya que no la conocía de nada. Cree, en cambio, que pudo actuar influida por una tercera persona o grupo: «Seguramente fue porque alguien le dijo, le ordenó o le sugirió, a cambio de una promoción de la Audiencia Nacional al Supremo, como así fue, que si me mantenía dos años en la cárcel de manera injusta, pues ella la tendría».

Sandro Rosell no esconde que el camino será largo y lleno de obstáculos. Reconoce que el sistema tiene «unas barreras increíbles» que dificultan conocer la verdad, pero afirma que no se rendirá: «Voy a seguir hasta saberlo. Y no voy a parar hasta saberlo o intentar saberlo. Me voy a reunir con quien haga falta, con las ratas del sistema corrupto español, me voy a reunir con las cloacas, porque quiero saber quién apretó el botón rojo».

El ex dirigente del Barça anticipa que su próximo paso será presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, junto a su equipo legal, con el objetivo de continuar su lucha por la verdad y la reparación moral. Ya en otras ocasiones había expresado su malestar por las condiciones en las que fue encarcelado, pero ahora da un paso más al señalar de forma directa a la jueza Lamela y al sistema que, en su opinión, la promovió por su actuación.

El caso Rosell, que en su momento fue uno de los más mediáticos en el ámbito judicial y deportivo español, sigue dejando secuelas personales y jurídicas. Su absolución tras 645 días en prisión preventiva fue un revés para la justicia española, y ahora el propio afectado quiere llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer quién estuvo detrás de aquella decisión.