Sanción de cuatro partidos a Ernesto Valverde tras su expulsión en La Cartuja

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club de Bilbao, ha sido sancionado por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) con cuatro partidos de suspensión tras ser expulsado en el partido de la segunda jornada de la Liga ante el Betis, mientras que el portero hispano-mexicano Álex Padilla, suplente en el conjunto vizcaíno, deberá cumplir tres.

El entrenador del cuadro vasco fue expulsado en los últimos compases del encuentro disputado en La Cartuja. Ha sido sancionado con dos encuentros por protestas en aplicación del artículo 52 del Código Disciplinario (artículo 127) y otros dos por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los miembros del equipo arbitral según el mismo punto (artículo 124).

Según el acta arbitral, Ernesto Valverde fue expulsado en el minuto 99 por protestar de forma ostensible una decisión del colegiado, con aspavientos, saliendo del área técnica y posteriormente se dirigió a él con aplausos. Padilla, que estaba en el banquillo de su equipo, vio la roja directa después de lanzar un balón al campo en la prolongación para perder tiempo después de que el cuadro sevillano recortara la ventaja del cuadro vasco, que acabó venciendo por 1-2.

De esta manera, Ernesto Valverde no estará en el banquillo del cuadro vasco en los partidos que el Athletic jugará contra el Alavés, Valencia, Girona y Villarreal. Isidro Díaz de Mera le expulsó en los últimos minutos de su partido contra el Betis por sus reiteradas protestas. Una vez fue expulsado, el entrenador del Athletic se fue aplaudiendo y le dijo al cuatro árbitro lo siguiente: «Sois los putos amos, a tomar por culo, hijos de puta». Una frase lapidaria que le ha condenado al entrenador rojiblanco a ser sancionado con cuatro compromisos ligueros.

El Comité de Disciplina le impone dicha sanción al aplicar el artículo 107.2. El balcánico Vlado Gudelj, delegado del Celta que fue expulsado en el partido ante el Villarreal, ha sido sancionado también con un encuentro de suspensión.