Samuel Eto’o es denunciado por su hija: «Su grito de dolor no surtió efecto…»

Samuel Eto’o va de escándalo en escándalo. El ex jugador de Real Madrid, Barcelona o Mallorca y actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, ha sido denunciado por su hija Annie, de 21 años, ante la Fiscalía de Milán por «incumplimiento de las obligaciones de apoyo familiar». La joven, estudiante universitaria en la localidad italiana, intentó contactar con su padre para que le pagara la manutención de 10.000 euros mensuales, pero no obtuvo respuesta.

Eto’o ha sido denunciado por su hija después de que esta fracasara en su último intento desesperado de contactar con su padre y «constatar que optó una vez más por permanecer ausente». El ex delantero de varios clubes de la Liga, que reconoció a Annie como su hija en 2004, tuvo a la joven como fruto de una relación extramatrimonial con una mujer que vivía en Cerdeña.

El ex futbolista no llegó a tener una relación oficial con la madre. Lo cierto es que no es la primera vez que el futbolista recibe una denuncia de su hija, ya que en el documento que presentó la demandante recuerda que a Eto’o ya le condenaron en 2015 a pagarle 10.000 euros mensuales para su manutención.

Además, se asegura que el ex jugador «siempre eludiría sus obligaciones como padre». Annie afirma que su padre «sigue sin estar disponible para cumplir con sus obligaciones morales, incluso antes que con sus obligaciones legales».

Condenado en 2019

Al parecer, Eto’o, según desvelan en Italia, no habría hecho los pagos correspondientes y llegó a aceptar una pena de tres meses de cárcel en 2019 impuesta por el Tribunal de Cagliari tras una denuncia de la madre de Annie, que a día de hoy, según esta información, todavía no ha cumplido.

La Gazzetta dello Sport señala que la chica ha denunciado a su padre de nuevo después de que volviera a estar ausente cuando más le necesitaba. En la denuncia también se asegura que la joven, que se encuentra cursando sus estudios universitarios en Milán, «no es económicamente independiente» y que «sufre una situación psicológica frágil».

«Annie no es económicamente independiente, estudia fuera de casa y cuenta con el apoyo de su madre, que a duras penas consigue garantizarle una vida digna. Sufre una situación psicológica frágil, al carecer de una figura paterna, así como su condición de dificultad económica… El grito de dolor de la hija no surtió efecto», aseguró la abogada de la hija de Eto’o.

Eto’o y su historial de demandas

Esta no es la primera vez que Samuel Eto’o es demandado por incumplimiento de sus obligaciones como padre, ya que el camerunés cuenta con un largo historial de denuncias de este tipo. Hace unos meses, la justicia española condenó al ex futbolista a pagar la pensión alimenticia a su hija Erika do Rosario Nieves, reconocida por el delantero en 2022.

Ambas partes llegaron a un acuerdo en julio de este año en el que se establecía que el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol debía pagarle 90.000 euros a su hija Erika, cerrando así un litigio que ha durado más de cinco años. Además, en 2018, María Ángeles Pineda, madre de otro de sus hijos, le reclamó 16.400 euros por la pensión alimenticia.