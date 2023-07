Escándalo en Camerún: filtran conversaciones de Eto’o ‘arreglando’ partidos

Escándalo muy serio en Camerún en el que está involucrado de lleno el ex jugador del Barça Samuel Eto’o. El ahora presidente de la Federación de fútbol de Camerún está en el centro de la diana en el país africano tras filtrarse unas conversaciones en las que sale seriamente comprometido por su mediación directa con los árbitros para favorecer al Victoria United en su ascenso a la primera división del país.

En las conversaciones filtradas, Eto’o conversa directamente con el presidente del Victoria United, el curso pasado en segunda división y que finalmente ha logrado ascender, momento en el que ha saltado la polémica. Se especula también que este presidente fue uno de los que más empujó para llevar a Eto’o a la presidencia de la Federación, algo que se puede entender tras conocer las conversaciones.

Las conversaciones filtradas, recogidas por el medio Camfoot, datan del 2 y 3 de enero, mucho antes de que se consumara el ascenso del Victoria United. Fue entonces cuando Eto’o y el presidente de este club, Valentine Gwain, charlaban telefónicamente tras un partido, en el que el Gwain recriminaba el arbitraje sufrido por su equipo.

«Hay cosas que podemos hacer, pero tienes que estar muy discreto hermano», comienza diciéndole Eto’o a Gwain tras las protestas de éste por el arbitraje: «Ni siquiera he tenido tiempo de llegar a casa todavía. Estoy fuera, hermano. No he tenido tiempo de llegar a casa y trabajar con el presidente –en referencia al presidente de la asociación de árbitros camerunesa– porque no puedo llamar a los árbitros directamente y decirles que tengan cuidado. Pero puedo trabajar con el presidente».

Durante la conversación que mantienen, Eto’o hace referencia a otra conversación que mantuvieron ya en Qatar sobre este misma situación, algo que desde Camfoot, interpretan como que en aquel momento, Eto’o ya había prometido a Gwain que su club lograría el ascenso esta temporada como compensación por el apoyo de éste durante su objetivo de alcanzar la presidencia de la Federación de fútbol de Camerún.

No queda ahí la cosa, sino que va a más: «Quédate tranquilo, te damos los tres puntos y suspendemos al árbitro. Pero déjame al menos volver a Camerún. Llegó el 3 por la noche. Así que nos vemos en la oficina el día 4. De todos modos voy a descartar e inhabilitar a este árbitro. Nos vemos en la oficina el 4 y así convocaré al presidente de árbitros».

Eto’o insiste en la discreción: «Es mejor que nos veamos discretamente. Incluso organizas dos días, invitas a tus mujeres a Yaundé, nos vemos directamente, hablamos y te vas». También hace alusiones al presidente de la liga camerunesa, del que dice que «él tiene el poder. A partir de ahí, él con sus comisiones ya va a poder suspender hasta al presidente de los árbitros».

En un momento de la conversación, Gwain apunta directamente a Fokoule, presidente de los árbitros en Camerún, y es cuando Eto’o dice: «No, no, no, no. Nuestro club, el Opopo –apodo que recibe el Victoria United– debe subir a primera división, ese es nuestro objetivo. Nos vamos a encontrar los tres –en referencia a los presidentes de los árbitros y de la liga camerunesa– y vamos a hablar discretamente y arreglar todo esto».

Este es el segundo ascenso en tres años del Victoria United, que logró su primer ascenso en 2020 cuando Eto’o ya estaba al frente de la Federación de fútbol de Camerún. Ambos ascensos están ahora en entredicho tras estas conversaciones filtradas y que dejan en un muy mal lugar al ex del Barça.