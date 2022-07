Nuevo revés judicial para Samuel Eto’o. El ex futbolista del Barcelona fue condenado hace pocos días por el Juzgado de Barcelona a raíz de un delito fiscal, pero sus problemas judiciales no quedaron ahí. Esta vez, su hija, Erika, de 22 años, ha presentado una querella contra su padre donde pide que sea condenado por un delito de impago de pensión de alimentos.

El Juzgado de primera instancia de Madrid acordó hace unos años establecer una pensión en concepto de alimentos de 1.400 euros en favor de su hija Erika, condenando al pago de esta cifra al futbolista, pero desde entonces ha hecho caso omiso al pago de esta compensación. Desde entonces, Eto’o debe a su hija más de 72.000 euros.

Cabe destacar que la economía de Erika es muy débil, mientras que Samuel Eto’o dispone de grandes propiedades en diferentes países, además de ser propietario de coches de lujo y otras posesiones de gran valor adquisitivo. Ante la negativa de este a hacer frente a los pagos, el ex futbolista podría ir a prisión al tener diferentes antecedentes penales.

La situación de Erika no es del todo buena. Estudió Magisterio en Madrid y vive con su madre y otra de sus hermanas, pero no disponen de medios medios económicos suficientes. Por ello reclaman con urgencia que el demandado cumpla con sus obligaciones.

Además, Eto’o recibió la demanda judicial de paternidad de su hija Erika, pero este no compareció en el en el Juzgado, haciendo caso omiso a esta acción de la Justicia. Por este motivo, el juez lo declaró rebelde. Por otro lado, el ex jugador tampoco acudió a cumplir con la orden judicial de hacerse el ADN en el juicio de paternidad.

Desde el inicio del procedimiento judicial, Samuel Eto’o no ha mostrado intención alguna de querer abonar la pensión que está obligado a dar, haciendo caso omiso a sus obligaciones impuestas por la ley.

Por todo esto, Samuel Eto´o no ha cumplido con su deber, pues Erika no ha recibido ningún pago de dicha pensión desde el momento en el que el juez dictó la sentencia, quedando en situación de necesidad económica extrema al no contar con la capacidad económica suficiente para subsistir.